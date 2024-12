Con el objetivo de probar su suerte, un joven peruano compró un conteiner de remate en Chorrillos por S/300. Estos almacenes son conocidos por albergar en su interior objetos como relojes, juguetes, revistas y hasta monedas que puedes vender en el mercado por un alto precio. Es por ello que, al desconocer el contenido de este 'guardatodo' decidió grabar todo el proceso de apertura, quedando sorprendido por todos los artículos que encontró en su interior. Su reacción se volvió viral en redes.

¿Qué encontró el peruano en el contenedor que compró por S/300?

Por medio de su canal de YouTube, 'Cachineando por Lima', un joven peruano compartió su experiencia al abrir un almacén que adquirió por S/300. Aunque admitió no estar seguro de qué artículos había dentro del contenedor, manifestó su deseo de encontrar algo valioso que le ayudara a recuperar la inversión.

"No sé qué habrá ahí, pero estamos yendo con toda la fe (de encontrar buenos resultados). Hemos comprado este lote a US$ 100, es decir, unos S/300. Vamos a ver si sacamos los 100 dólares o no", se le escucha decir minutos antes de abrir el contenedor.

Sin embargo, al abrir el almacén quedó sorprendido al ver que este se encontraba casi vacío, pues solo se podían observar algunas cajas con cables, objetos antiguos para el hogar, juegos de mesa y un pequeño grupo de libros y hasta periódicos. Pese a ello, el influencer no perdió las esperanzas y decidió dar un recorrido minucioso por el contenedor para verificar en qué estado se encontraba cada uno de estos artículos.

El joven peruano quedó sorprendido al ver las pocas cosas que tenía el almacén que compró. Foto: composición LR/Captura YouTube

"Solo hay puros libros, un Atlas del Perú, marcos antiguos, juegos antiguos, algunos peluches y más. (...) Tenemos que guardar todo porque al menos algo sacaremos. Algo (de dinero) tiene que salir, saldrá aunque sea para el pan (...) todo se vende. Lo que sí es que tuvimos que botamos las fotos familiares porque quién va a querer comprar eso", explicó el youtuber.

Dentro de las cajas pudo encontrar algunos cables de luz, juegos de herramientas, entre otros accesorios del hogar que puede revenderlos en un mercado de pulgas.

"Bueno, no compré mucho, pero igual cayeron un poco de cosas antiguas y otras que sí se pueden vender en la feria (...) Aquí todo se vende", sentenció.

El influencer encontró valiosos tomos de libros antiguos como las obras de Platón y la popular novela de Miguel de Cervantes Saavedra. Foto: Captura YouTube.

Otros almacenes de remates en Lima

En Lima, diversos almacenes de remate en la capital se destacan por ofrecer productos a precios atractivos. Estos lugares se han convertido en destinos ideales para quienes buscan ofertas y descuentos.

China Depot en el Callao

en el Callao Alistore en Los Olivos

en Los Olivos Joanis en Cercado de Lima.

Tienda Joanis en el Centro de Lima. Foto: captura de YouTube

¿Cómo puedo asegurarme de que los productos en remate estén en buen estado?

Comprar productos en liquidación puede ser una forma efectiva de ahorrar dinero, pero también conlleva el riesgo de adquirir artículos dañados o de menor calidad. Para asegurarte de que tus compras en estas condiciones sean satisfactorias y estén en buen estado, sigue estas recomendaciones:

Reputación del vendedor: Investiga las opiniones y valoraciones de otros compradores sobre el vendedor o la tienda. Esto te proporcionará una idea sobre su confiabilidad y la calidad de sus productos.

Inspección del producto: Siempre que sea posible, examina el producto en persona antes de adquirirlo. Busca señales de desgaste, daños o reparaciones previas. Política de devoluciones y garantías: Asegúrate de comprender la política de devoluciones del vendedor. Ten en cuenta que algunos productos en liquidación pueden no ser elegibles para devoluciones.

Política de devoluciones y garantías: Asegúrate de comprender la política de devoluciones del vendedor. Ten en cuenta que algunos productos en liquidación pueden no ser elegibles para devoluciones.

El youtuber encontró algunos objetos decorativos para el hogar en el almacén de Chorrillos. Foto: captura YouTube

¿Dónde puedo encontrar almacenes seguros en Lima para guardar cosas?

Además de los almacenes de Chorrillos, existen una gran variedad de depósitos en el Lima Metropolitana y Callao que puedes alquilar para guardar todas las cosas que no utilices. En distritos como Ate, Surco o La Victoria podrás encontrar estos guardatodos.

Recomendaciones para comprar productos en remate

Si estás pensando en adquirir productos en remate, es necesario tomar en cuenta algunas recomendaciones, como se detalla a continuación:

Verifica que el origen del producto sea legal y no esté vinculado a actividades como el contrabando o el comercio en el mercado negro.

Asegúrate de que el artículo esté en perfectas condiciones y funcione adecuadamente.

Pide un comprobante o factura al realizar la compra.