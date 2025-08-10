HOYSuscripcion LR Focus

Joven conduce su moto con su perro en la espalda en plena avenida: ''Un padre responsable''

Un joven en Lima fue filmado conduciendo su moto con su perro en la espalda, que llevaba unos peculiares lentes.

El hecho fue grabado mientras el joven conducía su moto y llevaba a su perro a cuestas. | Foto: composición LR/TikTok

En una concurrida avenida de Lima, un joven fue captado conduciendo su moto con su perro en la espalda. El video, que muestra la inusual escena, se viralizó rápidamente entre los usuarios en internet, reflejando las cosas insólitas y surrealistas que suceden día a día en la capital peruana.

El joven que llevó a su perro en su espalda mientras conducía su moto

El hecho insólito ocurrió cuando un joven esperaba que el semáforo cambiara a verde. En ese preciso momento, un usuario grabó el instante preciso en que su perro estaba sobre su espalda. Lo más curioso de la escena fue que el can llevaba unos lentes muy llamativos y estaba protegido de una manera particular para evitar cualquier tipo de accidente. Ante la atenta mirada de los transeúntes, el motociclista continuó su recorrido con el perro a cuestas, generando sonrisas y comentarios entre quienes presenciaron la singular escena.

El video se difundió rápidamente en TikTok junto a un mensaje: “En Perú nunca te aburres”, en referencia a que en Lima, la capital peruana, ocurren sucesos muy ocurrentes.

¿Cómo reaccionaron los usuarios al ver el video en las redes sociales?

La reacción de las personas usuarias no tardó en aparecer en redes sociales y generó comentarios graciosos y sarcásticos que no solo destacaron la creatividad y la responsabilidad del joven, sino también el estilo del perro con sus peculiares lentes: “Un padre responsable”, “Si así fuéramos todas las personas, no habría perros abandonados”, “¡Qué lindo ese joven que ama a su perro! Casos así dan mucha alegría y felicidad, bravo”, “Es un papá luchón” y “Esto es Lima”, fueron algunas de las expresiones que se publicaron en TikTok al comentar este hecho inusual.

