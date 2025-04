En Lima, la rutina de muchos pasajeros de transporte público incluye ser abordados por vendedores ambulantes o personas pidiendo dinero para resolver algún “problema urgente”. Sin embargo, una historia reciente cambió el giro habitual.

Un hombre, quien subió a un bus, comenzó su tradicional discurso de petición con una historia triste sobre su situación. Pero lo que no esperaba era ser desenmascarado en vivo por un joven que no dudó en enfrentarlo. El video no tardó en volverse viral en TikTok.

Joven lo encaró e hizo descender del bus a hombre que pedía dinero

El hombre, al abordar el bus, comenzó diciendo que necesitaba apoyo “de todo corazón y con mucha pena”, típico de quienes buscan dinero en el transporte público. Pero, para sorpresa de todos, un joven se levantó y lo interrumpió.

“Oye, hermano, ¿no dijiste hace un rato que eras constructor?”, le preguntó, con lo que dejó claro que el discurso no cuadraba. "Ahora dices que eres pescador", agregó, dejando al descubierto el cambio repentino en su historia.

Usuarios en TikTok no se quedaron callados con la historia del bus en Lima

El joven no se quedó callado. Con firmeza, continuó señalando las contradicciones del hombre, mientras varios pasajeros observaban la escena. "¿Cuál es tu oficio?", le preguntó, mientras hacía alusión a la versión del hombre en la que aseguraba haber salido de la cárcel y estar buscando empleo como constructor.

Para todos los que viajaban en ese momento, la situación se volvía más ridícula con cada palabra. Y el video de @ruberlyomar, que rápidamente se volvió viral en TikTok, fue prueba de la confrontación.

El muchacho, visiblemente molesto, no dudó en reprender al hombre, acusándolo de aprovecharse de la buena fe de los demás. "¡Bájate del carro y deja de estar mintiendo!", le exigió. Los pasajeros, como testigos del hecho, no pudieron más que coincidir con la postura del joven. La sugerencia final del chico fue clara: “Deberías trabajar si eres joven, compra caramelos y no sigas pidiendo dinero”.

Como era de esperarse, las imágenes de TikTok no tardaron en generar una ola de comentarios. “Los carros no debían hacer subir a ningún ambulante”, “Por eso yo no regalo mi plata, así sea la historia más triste”.