¿Censo 2025 influirá en calificación socioeconómica para postulantes de Beca 18? Esto dice Pronabec para el proceso 2026

A sabiendas del proceso del Censo 2025 que se realizará hasta octubre de este año, La República conversó con Alexandra Ames, directora de Pronabec, para conocer las implicancias de este padrón en la clasificación SISFOH de los postulantes a Beca 18.

Según Alexandra Ames, directora de Pronabec, para solicitar la calificación socioeconómica, los jefes de los hogares deben dirigirse a las municipalidades.
Según Alexandra Ames, directora de Pronabec, para solicitar la calificación socioeconómica, los jefes de los hogares deben dirigirse a las municipalidades.

La clasificación económica del hogar es un indicador que permite determinar si una vivienda está considerada como pobre, pobre extremo o no pobre. Este requisito es fundamental para los aspirantes a Beca 18 por la modalidad ordinario, dado que tener la calificación en situación de pobreza, además de pertenecer al tercio superior en los dos últimos años en tu colegio te permiten postular a este concurso del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

En ese sentido, considerando que en el país se está llevando a cabo el Censo 2025, proceso que recoge información de los hogares a nivel nacional, surge la siguiente interrogante: si mi hogar está registrado en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) como pobre y en el censo me otorgan otra clasificación, ¿cuál prevalece al momento de postular a Beca 18 en el proceso 2026? ¿Ambas son válidas? ¿Se puede renovar la calificación? Isabel Ames, directora de Pronabec, conversó con La República al respecto.

PUEDES VER: ¿Cuándo son las vacaciones, feriados y festivos para los estudiantes del Perú? Esto dice el Calendario Cívico Escolar de Minedu

lr.pe

Censo 2025 no actualiza o modifica la clasificación socioeconómica del postulante

Según la directora del Pronabec, el trabajo que realiza el INEI no está relacionado con el SISFOH, por lo que tampoco influye en la clasificación socioeconómica de los hogares censados. “Es importante diferenciar el propósito del censo, que actualmente visita a todos los hogares del país para recopilar información sobre su condición socioeconómica. Esta labor corresponde al INEI y no tiene ninguna vinculación con el SISFOH”, explicó.

Lo anterior es un dato a considerar puesto que Ames señala que muchos padres o madres de familia que quieren información de Beca 18 para sus hijos consideran que ya no deben tener su clasificación socioeconómica porque su hogar fue censado, "creen que con eso ya están tramitando el SISFOH y no es así", afirmó.

PUEDES VER: Beca Tec 2025: conoce la fecha de inscripción para postular a 300 becas en 120 distintas carreras técnicas

lr.pe

Pronabec: SISFOH se renueva anualmente y debe estar en constante revisión por el postulante a beca 18

En relación con lo mencionado por Ames, la clasificación del SISFOH debe renovarse, puesto que esta clasificación socioeconómica puede vencer o ser modificada. En ese sentido, la directora de Pronabec agregó que "es muy importante que (los aspirantes) verifiquen de una vez su condición de pobreza o pobreza extrema".

"Uno de los principales errores que cometen los postulantes de Beca 18 es que suelen asumir que como ya hace un tiempo su familia ha tenido la acreditación de pobreza, no necesitan renovar esa condición", puntualizó Ames.

Al respecto de la renovación de este indicador, la directora de Pronabec refirió que usualmente la calificación del SISFOH tiene un vencimiento anual y "normalmente se puede cambiar esta clasificación de un año al otro". Por lo que, aquellos interesados en formar parte de Beca 18 a través de la modalidad ordinaria en la cual "normalmente se manejan 12.000 becas", deben constatar que su clasificación socioeconómica esté alineada con las bases del concurso.

PUEDES VER: Plazas para Reasignación Docente 2025: Minedu comparte detalles de la adjudicación por primera fase

lr.pe

¿Cómo solicitar la condición socioeconómica de mi hogar para postular a Beca 18? Esto señala Pronabec

Como punto de partida, Ames indicó que la asignación de la calificación de pobre, pobre extremo o no pobre recae en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. "Es el Midis quien ve la rectoría de esta clasificación socioeconómica, pero son los municipios distritales a través de sus unidades locales de empadronamiento los que se encargan de visitar el hogar y hacer esta clasificación".

Luego de ello, debes tener en cuenta el plazo para obtener el resultado de la clasificación puede variar: hasta 25 días hábiles para hogares en zonas urbanas, y un máximo de 40 días hábiles para hogares en zonas rurales. Cumplido el plazo puedes verificar la condición de tu hogar a través del enlace oficial del SISFOH: https://focalizacion.sisfoh.gob.pe/ConsultaCSE/

