Cocodrilo gigante es captado en playa de Tumbes y causa pánico en los residentes de la zona

Los cocodrilos son animales que se encuentran principalmente en regiones tropicales y subtropicales, tanto de agua dulce como salada. Pueden vivir en ríos, lagos, pantanos y algunas zonas costeras. Son conocidos por su gran tamaño y por su cuerpo cubierto de escamas duras, lo que les permite adaptarse a diversos entornos.

Curiosamente, se registró un hecho insólito con este reptil en la playa Zorritos, en Tumbes, al ser captado en la orilla de la zona. Esto generó pánico entre los veraneantes, mientras que las autoridades se encargaron de reforzar la seguridad del sector para proteger tanto al animal como a las personas.

Otros casos de cocodrilos vistos en Tumbes

Este no es un caso aislado, pues en marzo pasado, pescadores de la playa La Cruz alertaron sobre la presencia de un cocodrilo en las orillas. Otro caso ocurrió en la playa Nuevo Paraíso, donde se grabó en video a un enorme cocodrilo ingresando al mar tras ser captado por una cámara de celular.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Contraalmirante Villar, en conjunto con la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes - área de Fauna Silvestre, ha comenzado una labor de patrullaje y monitoreo constante para evitar cualquier tipo de tragedia.