HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tendencias

Peruana casi pierde su viaje a Argentina para ver a su novio por error con su DNI: "Me quedé en shock"

La joven piurana tenía todos sus papeles en regla, pero fue detenida en Migraciones por un detalle en su DNI que casi la deja varada en Lima.

La joven piurana vivió momentos de angustia previo a su vuelo a Argentina.
La joven piurana vivió momentos de angustia previo a su vuelo a Argentina. | Foto: composición LR/ TikTok

La joven piurana, Jimena Tenorio, planeó su viaje con anticipación y emoción para visitar Argentina, el país donde vive su pareja. A pesar de tener todos los documentos que le pedían para tener un viaje sin inconvenientes, un solo detalle en su DNI cambió todo el panorama. Ella tuvo que hacer nuevos papeleos dos horas antes de la salida de su vuelo, dado que no le permitían subirse al avión si no cumplía con el cambio pedido por Migraciones.

El video publicado en TikTok sorprendió a miles de peruanos porque Tenorio reveló un dato que había pasado desapercibido por varios viajeros. Se trata del error que puede tener el DNI para los viajes internacionales. Si este documento de identidad se encuentra en mal estado, es decir, roto o deteriorado.

PUEDES VER: Joven estadounidense se volvió viral en TikTok por viajar a Latinoamérica para ir al dentista: le salió más barato que en EE.UU.

lr.pe

Peruana casi no logra viajar a Argentina

Tenorio relató en el clip que vivió momentos de tensión tras descubrir que su DNI no podía ser usado para su viaje, ¿la razón? El documento estaba abierto por un lado y de acuerdo a los fiscalizadores, por ese motivo no podía viajar. Ella estuvo asustada porque creyó que perdería su vuelo; sin embargo, tuvo una solución: pedir un pasaporte de emergencia. Sin embargo, descubrió que la sede de Migraciones para realizar el trámite se encontraba en el antiguo aeropuerto.

A dos horas de su vuelo, la joven tomó un taxi para llegar rápido a sacar su nuevo pasaporte y debido a que la atendieron en poco tiempo logró llegar a la hora estipulada para su vuelo.

Los comentarios en redes fueron en apoyo a la joven tras el angustiante momento que vivió en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. "Por amor uno cruza fronteras", "Cuando ella ora por él y él ora por ella", "Por eso siempre se tiene que ser precavida", "Gracias a tu experiencia ya sabemos que con DNI en ese estado no vamos a poder viajar", "A las personas buenas, le pasan cosas buenas".

Notas relacionadas
Peruano compra una hamburguesa en conocido local de comida rápida, pero se desilusiona al ver lo que le entregaron: “No es igual a la foto”

Peruano compra una hamburguesa en conocido local de comida rápida, pero se desilusiona al ver lo que le entregaron: “No es igual a la foto”

LEER MÁS
Estudiantes protagonizan pelea en pleno baile de tinkus y usuarios reaccionan: “Es parte de la coreografía”

Estudiantes protagonizan pelea en pleno baile de tinkus y usuarios reaccionan: “Es parte de la coreografía”

LEER MÁS
Madre de 94 años regaña a su hijo y conmueve a las redes sociales: "¿Por qué te tardaste?"

Madre de 94 años regaña a su hijo y conmueve a las redes sociales: "¿Por qué te tardaste?"

LEER MÁS
Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

LEER MÁS
Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuánto cuesta alquilar un cuarto frente a la UNI? Alumno lo revela y sorprende: "¿Es de lujo?"

¿Cuánto cuesta alquilar un cuarto frente a la UNI? Alumno lo revela y sorprende: "¿Es de lujo?"

LEER MÁS
¿Por qué el pollo a la brasa en supermercados es tan barato? Revelan la sorprendente verdad

¿Por qué el pollo a la brasa en supermercados es tan barato? Revelan la sorprendente verdad

LEER MÁS
Joven se sorprende al ver a pasajeros de avión usando el mismo estilo de casaca y en redes bromean: “Es el uniforme de invierno en Perú”

Joven se sorprende al ver a pasajeros de avión usando el mismo estilo de casaca y en redes bromean: “Es el uniforme de invierno en Perú”

LEER MÁS
Veterinario explica a perrito en qué consiste la operación que le hará y video conmueve a las redes

Veterinario explica a perrito en qué consiste la operación que le hará y video conmueve a las redes

LEER MÁS
Hombre es captado en momento 'privado' por las cámaras de un concierto de cumbia: "Se pasan de fríos"

Hombre es captado en momento 'privado' por las cámaras de un concierto de cumbia: "Se pasan de fríos"

LEER MÁS
Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Tendencias

Joven graba techo de sus vecinos y sin querer capta un esqueleto: "Ojalá sea de Halloween", bromean usuarios

Hombre sale del mar cargando un enorme tiburón sobre sus hombros y en redes le dicen "El verdadero Aquaman"

Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota