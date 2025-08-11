Peruana casi pierde su viaje a Argentina para ver a su novio por error con su DNI: "Me quedé en shock"

La joven piurana, Jimena Tenorio, planeó su viaje con anticipación y emoción para visitar Argentina, el país donde vive su pareja. A pesar de tener todos los documentos que le pedían para tener un viaje sin inconvenientes, un solo detalle en su DNI cambió todo el panorama. Ella tuvo que hacer nuevos papeleos dos horas antes de la salida de su vuelo, dado que no le permitían subirse al avión si no cumplía con el cambio pedido por Migraciones.

El video publicado en TikTok sorprendió a miles de peruanos porque Tenorio reveló un dato que había pasado desapercibido por varios viajeros. Se trata del error que puede tener el DNI para los viajes internacionales. Si este documento de identidad se encuentra en mal estado, es decir, roto o deteriorado.

Peruana casi no logra viajar a Argentina

Tenorio relató en el clip que vivió momentos de tensión tras descubrir que su DNI no podía ser usado para su viaje, ¿la razón? El documento estaba abierto por un lado y de acuerdo a los fiscalizadores, por ese motivo no podía viajar. Ella estuvo asustada porque creyó que perdería su vuelo; sin embargo, tuvo una solución: pedir un pasaporte de emergencia. Sin embargo, descubrió que la sede de Migraciones para realizar el trámite se encontraba en el antiguo aeropuerto.

A dos horas de su vuelo, la joven tomó un taxi para llegar rápido a sacar su nuevo pasaporte y debido a que la atendieron en poco tiempo logró llegar a la hora estipulada para su vuelo.

Los comentarios en redes fueron en apoyo a la joven tras el angustiante momento que vivió en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. "Por amor uno cruza fronteras", "Cuando ella ora por él y él ora por ella", "Por eso siempre se tiene que ser precavida", "Gracias a tu experiencia ya sabemos que con DNI en ese estado no vamos a poder viajar", "A las personas buenas, le pasan cosas buenas".