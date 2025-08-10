La streamer mandó a retirar a todos aquellos que no consumían en su discoteca. | Foto: composición LR/TikTok/@elchicodelascriticas

La streamer mandó a retirar a todos aquellos que no consumían en su discoteca. | Foto: composición LR/TikTok/@elchicodelascriticas

La reconocida streamer peruana Milenka Nolasco realizó la inauguración de su discoteca Mile, en San Borja, el último viernes 8 de agosto. Al evento llegaron figuras de Kick como Cristorata, Diealis, El padre domingo, Moca, La Uchulu, entre otros influencers peruanos; sin embargo, la intensa afluencia de personas, la falta de control en la entrada terminó abarrotando los boxes, dejando fuera del local a sus invitados.

Pese a que la discoteca estaba llena, lo que más causó incomodidad a la creadora de contenido fue que los asistentes no consumía bebidas en el local. "Veo a mucha gente con las manos vacías. ¿A qué hora toman, a qué hora brindan?", se le escucha decir a uno de los allegados de Milenka Nolasco.

Milenka retira a su discoteca a personas que no consumían bebidas

Tras notar la situación y ver que muchos de sus invitados no lograron alcanzar un box en el lugar, la streamer mandó a llamar al personal de seguridad para que se encargara de retirar a aquellos que no consumían en el local o permanecían en los boxes sin autorización.

"Hay que sacar gente de aquí. No sé cómo han entrado (...) Escúchame, los que no están en ningún box, sácalos", comentó Milenka a uno de los miembros de seguridad.

Según la difusión de los videos en el canal de TikTok @elchicodelascriticas, la streamer también pidió la ayuda de uno de sus compañeros para que retiraran del local a personas que no pagaban por sus bebidas.

"Agarra a un personal de seguridad y diles que saquen a las personas que no tienen botella", enfatizó la streamer.

Esta acción generó indignación entre miles de usuarios, quienes no dudaron en criticar a la creadora de contenidos. Asimismo, otros indicaron que los precios de las bebidas se sobre evaluaron, llegando hasta más de S/500 por botella.

"Escuché que las bebidas están de 500 por arriba", "Si dice que la entrada es gratis, que no se queje. En ningún momento dijo que era obligatorio gastar dentro del local", "En mi caso, teniendo dinero, solo iría por el show", "Fue una pésima organización", "Es que todos fueron a hacer canje como ellos", "El trago no está caro, pero ahí sobre elevaron los precios", "Qué vergüenza total", son algunos de los comentarios que se lee en redes sociales.