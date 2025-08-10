Este domingo 10 de agosto, la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) llevó a cabo el Examen Ordinario I Fase 2026, en el que participaron 16.889 postulantes distribuidos en dos turnos (mañana y tarde). La evaluación se desarrolló con alta asistencia en los diferentes locales habilitados por la institución y los resultados oficiales podrán ser consultados a través del link habilitado por la universidad: https://sisadmision.unsa.edu.pe/pregrado/.

El proceso se divide en tres áreas académicas: Biomédicas, Ingenierías y Sociales. Por la mañana, fueron los aspirantes de las dos primeras los que rindieron el examen, mientras que por la tarde asistieron a la prueba los postulantes al área de Sociales. El examen empezó a las 9:00 a.m. y consistió en 80 preguntas, con una duración total de dos horas y media.

¿Dónde consultar los resultados del examen UNSA de Arequipa?

Como se dijo, la universidad ha habilitado la plataforma oficial para acceder a los resultados del Examen Ordinario I Fase 2026. Los postulantes deben entrar a: https://sisadmision.unsa.edu.pe/pregrado/ ; sin embargo, también se puede consultar la lista de ingresantes desde la web principal de la UNSA: https://www.unsa.edu.pe/. Se recomienda verificar únicamente en los canales oficiales para evitar caer en páginas falsas o fraudes. Las autoridades recalcaron que la única vía válida para el ingreso es a través del examen de admisión, y advirtieron sobre intentos de estafa por parte de terceros, quienes prometían una incorporación a la institución a cambio de dinero.

El proceso de admisión se llevó a cabo con una asistencia destacada: en el turno de la mañana se registró un ausentismo de solo el 2% entre los más de 10.000 inscritos. El rector de la UNSA, Hugo Rojas Flores, informó que, debido al alto número de postulantes, el examen fue dividido por turnos. Durante la mañana rindieron examen los aspirantes a las áreas de Biomédicas (3.959 inscritos) e Ingenierías (6.415). En la tarde se presentaron los 6.515 postulantes al área de Sociales.

Medidas y consideraciones que deben tomar en cuenta los postulantes

Para garantizar la legalidad del proceso, la universidad aplicó medidas estrictas de ingreso. Solo pudieron participar quienes portaban su DNI, carnet de postulante, lápiz, borrador y, en algunos casos, cabello recogido. El incumplimiento de alguno de estos requisitos impidió el ingreso al examen.

Asimismo, para la prueba realizada en el turno tarde, se indicó que los aspirantes al área de Sociales deben acceder únicamente por dos entradas designadas: la primera ubicada en la Avenida Independencia y la segunda en la calle Pautas. La apertura de puertas comienza a las 1:30 p.m., mientras que el examen está previsto para iniciar a las 4:30 p.m.

