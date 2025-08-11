HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      
Tendencias

Postulante llega tarde a examen de admisión en la UNSA: confundió hora de ingreso con inicio de prueba

Con rostro de preocupación, el postulante dijo que "las cosas pasaban por algo" tras mirar el celular y confirmar que la hora de inicio del examen de admisión era a las 9 de la mañana. Video fue publicado en TikTok.

El postulante a la UNSA no podía creer lo que le había sucedido y solo atinó a decir, “las cosas pasan por algo”.
El postulante a la UNSA no podía creer lo que le había sucedido y solo atinó a decir, “las cosas pasan por algo”. | Foto: composición LR/ TikTok/ @chisme.universitario

El último 10 de agosto se realizó el examen de admisión de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) en Arequipa para las áreas de Biomédicas, Ingeniería y Ciencias Sociales: Miles de postulantes llegaron a la casa de estudios con la esperanza de obtener una vacante e iniciar su vida universitaria. Sin embargo, como en todo evento académico, un joven acaparó las miradas tras llegar tarde a la prueba y su argumento para disculpar su demora hizo reír a miles en las redes sociales.

Mediante un clip publicado en la cuenta de TikTok chisme.universitario, el postulante se mostraba confundido, y el creador de contenido le dijo que había llegado fuera de la hora de ingreso. “El inicio del examen es a las 9 de la mañana, amigo”, se le oyó decir al influencer.

PUEDES VER: Huelga indefinida en la UNSA de Arequipa: estudiantes exigen a docentes retomar las clases después de 7 días de paro

lr.pe

“Por algo pasan las cosas”, señaló el postulante a la UNSA en el video de TikTok

Con rostro desencajado, el estudiante miraba el celular y solo atinó a decir que no había leído bien las indicaciones: “por algo pasan las cosas”. Todo parece indicar, que el aspirante pensaba que el inicio a la prueba era recién a las 9 am.

Cabe mencionar, que, al momento de inscripción, las universidades publican en sus redes sociales todas las indicaciones que los jóvenes deben seguir para evitar contratiempos al momento del ingreso.

El tiktoker que estaba en la puerta de la UNSA le mostró el celular con las indicaciones de que la hora de ingreso era antes de la prueba de admisión. Foto: composición LR/ TikTok/ @chisme.universitario

El tiktoker que estaba en la puerta de la UNSA le mostró el celular con las indicaciones de que la hora de ingreso era antes de la prueba de admisión. Foto: composición LR/ TikTok/ @chisme.universitario

PUEDES VER: Huelga indefinida paraliza la UNSA: más de 25 mil estudiantes sin clases por segundo día

lr.pe

En esta ocasión, la UNSA dispuso un total de 1.129 vacantes, distribuidas en 106 para Biomédicas, 420 para Ingenierías y 603 para Ciencias Sociales.

¿Cuánto cuesta la inscripción para la UNSA?

El costo por derecho de inscripción varía según la carrera a la que se postula y el colegio de procedencia. Para el proceso ordinario, los colegios estatales deberán pagar S/126. Sin embargo, los centros educativos parroquiales y paraestatales abonarán la suma de S/176. En tanto, los particulares pagarán S/276. Aparte de este costo, se adiciona otros 50 soles por evaluación de perfil vocacional.

Notas relacionadas
PNP investigará a postulantes de Unsa por suplantación de identidad en examen de admisión

PNP investigará a postulantes de Unsa por suplantación de identidad en examen de admisión

LEER MÁS
UNSA Admisión 2026: ¿cuándo iniciará el proceso en Arequipa y cuáles son los requisitos?

UNSA Admisión 2026: ¿cuándo iniciará el proceso en Arequipa y cuáles son los requisitos?

LEER MÁS
UNSA es sancionada por Indecopi por no registrar a tiempo matrícula y notas de estudiante de maestría: pagará hasta 4 UIT

UNSA es sancionada por Indecopi por no registrar a tiempo matrícula y notas de estudiante de maestría: pagará hasta 4 UIT

LEER MÁS
Peruano residente en Santa Rosa expresa su tristeza por la decisión de Colombia de ocupar la isla amazónica: "Perú ya fue invadido muchas veces"

Peruano residente en Santa Rosa expresa su tristeza por la decisión de Colombia de ocupar la isla amazónica: "Perú ya fue invadido muchas veces"

LEER MÁS
Compositor peruano crea canción contra Gustavo Petro defendiendo la isla Santa Rosa y colombianos reaccionan: "Petro no me representa"

Compositor peruano crea canción contra Gustavo Petro defendiendo la isla Santa Rosa y colombianos reaccionan: "Petro no me representa"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fernando Llanos recuerda la vez que 'Cañita' le donó más de S/1.000 en TikTok: "Le escribí y le agradecí"

Fernando Llanos recuerda la vez que 'Cañita' le donó más de S/1.000 en TikTok: "Le escribí y le agradecí"

LEER MÁS
Sacerdote en TikTok explica la razón detrás de hacer ‘la señal de la cruz’: “Aprendí más aquí que en mi catequesis”

Sacerdote en TikTok explica la razón detrás de hacer ‘la señal de la cruz’: “Aprendí más aquí que en mi catequesis”

LEER MÁS
Peruano desenmascaró las mentiras de hombre que pedía dinero en bus de Lima: “Dijiste que eras constructor, ahora eres pescador”

Peruano desenmascaró las mentiras de hombre que pedía dinero en bus de Lima: “Dijiste que eras constructor, ahora eres pescador”

LEER MÁS
Joven conduce su moto con su perro en la espalda en plena avenida: ''Un padre responsable''

Joven conduce su moto con su perro en la espalda en plena avenida: ''Un padre responsable''

LEER MÁS
Peruano gastó casi S/1.000 en 101 barras de chocolate de HH y logra encontrar el ticket dorado: "Sí se pudo"

Peruano gastó casi S/1.000 en 101 barras de chocolate de HH y logra encontrar el ticket dorado: "Sí se pudo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Tendencias

Joven graba techo de sus vecinos y sin querer capta un esqueleto: "Ojalá sea de Halloween", bromean usuarios

Hombre sale del mar cargando un enorme tiburón sobre sus hombros y en redes le dicen "El verdadero Aquaman"

Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota