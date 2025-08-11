Postulante llega tarde a examen de admisión en la UNSA: confundió hora de ingreso con inicio de prueba

El postulante a la UNSA no podía creer lo que le había sucedido y solo atinó a decir, “las cosas pasan por algo”. | Foto: composición LR/ TikTok/ @chisme.universitario

El postulante a la UNSA no podía creer lo que le había sucedido y solo atinó a decir, “las cosas pasan por algo”. | Foto: composición LR/ TikTok/ @chisme.universitario

El último 10 de agosto se realizó el examen de admisión de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) en Arequipa para las áreas de Biomédicas, Ingeniería y Ciencias Sociales: Miles de postulantes llegaron a la casa de estudios con la esperanza de obtener una vacante e iniciar su vida universitaria. Sin embargo, como en todo evento académico, un joven acaparó las miradas tras llegar tarde a la prueba y su argumento para disculpar su demora hizo reír a miles en las redes sociales.

Mediante un clip publicado en la cuenta de TikTok chisme.universitario, el postulante se mostraba confundido, y el creador de contenido le dijo que había llegado fuera de la hora de ingreso. “El inicio del examen es a las 9 de la mañana, amigo”, se le oyó decir al influencer.

Con rostro desencajado, el estudiante miraba el celular y solo atinó a decir que no había leído bien las indicaciones: “por algo pasan las cosas”. Todo parece indicar, que el aspirante pensaba que el inicio a la prueba era recién a las 9 am.

Cabe mencionar, que, al momento de inscripción, las universidades publican en sus redes sociales todas las indicaciones que los jóvenes deben seguir para evitar contratiempos al momento del ingreso.

El tiktoker que estaba en la puerta de la UNSA le mostró el celular con las indicaciones de que la hora de ingreso era antes de la prueba de admisión. Foto: composición LR/ TikTok/ @chisme.universitario

En esta ocasión, la UNSA dispuso un total de 1.129 vacantes, distribuidas en 106 para Biomédicas, 420 para Ingenierías y 603 para Ciencias Sociales.

¿Cuánto cuesta la inscripción para la UNSA?

El costo por derecho de inscripción varía según la carrera a la que se postula y el colegio de procedencia. Para el proceso ordinario, los colegios estatales deberán pagar S/126. Sin embargo, los centros educativos parroquiales y paraestatales abonarán la suma de S/176. En tanto, los particulares pagarán S/276. Aparte de este costo, se adiciona otros 50 soles por evaluación de perfil vocacional.