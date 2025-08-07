HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas
Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas     Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas     Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas     
Sociedad

Accidente mortal en el Callao: motociclista fallece arrollado por tráiler en óvalo Cantolao

Policías de tránsito del Callao acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y determinar las causas exactas del siniestro. 

Trágico accidente de tránsito en el Callao
Trágico accidente de tránsito en el Callao | Composición LR | LR

Un lamentable accidente de tránsito se registró alrededor de las 9:15 a. m. de este jueves 7 de agosto en una de las salidas del óvalo Cantolao, una zona de alto flujo vehicular que conecta con el puerto del Callao y el óvalo Centenario. La víctima fue identificada como Juan Moreno Pérez, de 52 años, natural de Iquitos.

De acuerdo con testigos, el tráiler de placa ABF-830 transitaba por la avenida Néstor Gambetta cuando ocurrió el accidente. Presuntamente, una mala maniobra al intentar adelantar a otro vehículo, sumada a las condiciones adversas del pavimento —resbaladizo por la lluvia y con presencia de piedras— ocasionó que la motocicleta perdiera estabilidad y terminara debajo del pesado vehículo.

PUEDES VER: Le quitó su arma y disparó contra el delincuente: así defendió su local un barbero en Villa El Salvador

lr.pe

Accidente de tránsito en el Callao: Policía investiga causas del siniestro

Se presume que la víctima era un trabajador que se desplazaba por la zona, posiblemente camino a su centro laboral. Tras el trágico accidente, las autoridades cerraron uno de los carriles de la vía para facilitar las diligencias correspondientes y evitar mayores complicaciones en el tránsito, dado el alto flujo vehicular de la zona.

Efectivos de la Policía de Tránsito y Seguridad Vial del Callao llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y determinar las causas exactas del siniestro. En tanto, el conductor del tráiler fue trasladado a la comisaría para rendir su manifestación.

PUEDES VER: La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Tras 30 años, concurrida vía en Lima Norte será renovada para unir con el Callao: costará más de S/ 17 millones y estará lista en 6 meses

Tras 30 años, concurrida vía en Lima Norte será renovada para unir con el Callao: costará más de S/ 17 millones y estará lista en 6 meses

LEER MÁS
Productos caídos de contenedores asiáticos en mar peruano se venden en Ancón: "Los precios están cómodos”

Productos caídos de contenedores asiáticos en mar peruano se venden en Ancón: "Los precios están cómodos”

LEER MÁS
¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresario abandona su hogar en Cañete tras extorsiones: sicarios asesinaron a esposa de su trabajador

Empresario abandona su hogar en Cañete tras extorsiones: sicarios asesinaron a esposa de su trabajador

LEER MÁS
La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Le quitó su arma y disparó contra el delincuente: así defendió su local un barbero en Villa El Salvador

Le quitó su arma y disparó contra el delincuente: así defendió su local un barbero en Villa El Salvador

LEER MÁS
Menor desaparecido en Surco ya se encuentra en Tumbes tras estar hospitalizado en Ecuador

Menor desaparecido en Surco ya se encuentra en Tumbes tras estar hospitalizado en Ecuador

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Sociedad

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota