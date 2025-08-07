Accidente mortal en el Callao: motociclista fallece arrollado por tráiler en óvalo Cantolao

Un lamentable accidente de tránsito se registró alrededor de las 9:15 a. m. de este jueves 7 de agosto en una de las salidas del óvalo Cantolao, una zona de alto flujo vehicular que conecta con el puerto del Callao y el óvalo Centenario. La víctima fue identificada como Juan Moreno Pérez, de 52 años, natural de Iquitos.

De acuerdo con testigos, el tráiler de placa ABF-830 transitaba por la avenida Néstor Gambetta cuando ocurrió el accidente. Presuntamente, una mala maniobra al intentar adelantar a otro vehículo, sumada a las condiciones adversas del pavimento —resbaladizo por la lluvia y con presencia de piedras— ocasionó que la motocicleta perdiera estabilidad y terminara debajo del pesado vehículo.

Accidente de tránsito en el Callao: Policía investiga causas del siniestro

Se presume que la víctima era un trabajador que se desplazaba por la zona, posiblemente camino a su centro laboral. Tras el trágico accidente, las autoridades cerraron uno de los carriles de la vía para facilitar las diligencias correspondientes y evitar mayores complicaciones en el tránsito, dado el alto flujo vehicular de la zona.

Efectivos de la Policía de Tránsito y Seguridad Vial del Callao llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y determinar las causas exactas del siniestro. En tanto, el conductor del tráiler fue trasladado a la comisaría para rendir su manifestación.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.