Un quíntuple choque se registró esta mañana en la Carretera Central a la altura del paradero Unión en Chaclacayo. Según información preliminar, el conductor de un auto rojo, en presunto estado de ebriedad, habría impactado contra un motociclista, ocasionando la muerte inmediata de la víctima. De acuerdo con los testimonios, el hombre del auto se habría querido dar a la fuga, peor fue detenido por los transeúntes.

Alrededor de cinco vehículos se vieron afectados, dos cústers del 'chosicano' y tres vehículos particulares. El siniestro generó una cadena de colisiones de los vehículos que se dirigían a Lima. Al lugar llegó personal de la Policía Nacional y serenazgo, quienes cercaron la zona para apoyar al traslado de los heridos.

Municipalidad de Chaclacayo se pronuncia

La Municipalidad de Chaclacayo detalló en su balance preliminar que la lista de heridos es de 5 personas que fueron trasladadas al Hospital Miguel Grau y al Hospital de Chosica. Asimismo, detalló que la identidad del fallecido se mantiene en reserva.

