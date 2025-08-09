HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Múltiple choque en la Carretera Central deja un muerto: accidente originó una cadena de colisiones vehicular

Los heridos del accidente de tránsito fueron trasladados al centro de salud más cercana. La persona fallecida aún no ha sido identificada.

Múltiple choque se registró esta mañana en la Carretera Central.
Múltiple choque se registró esta mañana en la Carretera Central. | Difusión | Facebook

Un quíntuple choque se registró esta mañana en la Carretera Central a la altura del paradero Unión en Chaclacayo. Según información preliminar, el conductor de un auto rojo, en presunto estado de ebriedad, habría impactado contra un motociclista, ocasionando la muerte inmediata de la víctima. De acuerdo con los testimonios, el hombre del auto se habría querido dar a la fuga, peor fue detenido por los transeúntes.

Alrededor de cinco vehículos se vieron afectados, dos cústers del 'chosicano' y tres vehículos particulares. El siniestro generó una cadena de colisiones de los vehículos que se dirigían a Lima. Al lugar llegó personal de la Policía Nacional y serenazgo, quienes cercaron la zona para apoyar al traslado de los heridos.

lr.pe

Municipalidad de Chaclacayo se pronuncia

La Municipalidad de Chaclacayo detalló en su balance preliminar que la lista de heridos es de 5 personas que fueron trasladadas al Hospital Miguel Grau y al Hospital de Chosica. Asimismo, detalló que la identidad del fallecido se mantiene en reserva.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
