Sociedad

Ciclista de 56 años muere atropellado en el Callao rumbo a su trabajo: conductor escapa tras el fatal impacto

La víctima era un chofer que se dirigía a una cochera para sacar su vehículo e iniciar su jornada laboral. Vecinos denuncian la falta de semáforos y el alto tránsito de camiones en la avenida Carlos Izaguirre y Libertad, en el Callao.

Los policías de la comisaría Sarita Colonia investigan la muerte del ciclista atropellado en el Callao.
Los policías de la comisaría Sarita Colonia investigan la muerte del ciclista atropellado en el Callao. | Foto: composición LR | Silvana Quiñonez LR

Durante la madrugada de este viernes 9 de agosto, un hombre identificado como José Agustín Mansilla Fernández, de 56 años, fue hallado sin vida en plena vía pública, a la altura de la avenida Carlos Izaguirre con la calle Libertad, en el Callao. Según testigos, el cuerpo se encontraba tendido sobre la pista junto a una bicicleta, presuntamente tras haber sido embestido por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Hasta el lugar llegaron agentes de la comisaría Sarita Colonia para iniciar las diligencias correspondientes y recoger evidencia. Las cámaras de seguridad de la zona serán fundamentales para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.

Ciclista muere tras ser atropellado en vía del Callao

El ciclista José Agustín Mansilla, quien trabajaba como chofer, se dirigía a una cochera para sacar su unidad vehicular cuando ocurrió el trágico accidente. Sus familiares llegaron hasta el lugar de los hechos para reconocer a su cuerpo. Mientras que el personal del Ministerio Público y los agentes de la PNP iniciaron las investigaciones al respecto y llevaron a cabo las diligencias necesarias para el levantamiento del cadáver.

Vecinos del lugar denunciaron que la vía donde ocurrió el accidente carece de iluminación adecuada y que en ese tramo circulan con frecuencia camiones de carga pesada a alta velocidad. También señalaron la ausencia de semáforos y señalización, y exigieron a las autoridades la implementación de medidas urgentes para mejorar la seguridad vial en la zona.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

