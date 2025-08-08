Los policías de la comisaría Sarita Colonia investigan la muerte del ciclista atropellado en el Callao. | Foto: composición LR | Silvana Quiñonez LR

Durante la madrugada de este viernes 9 de agosto, un hombre identificado como José Agustín Mansilla Fernández, de 56 años, fue hallado sin vida en plena vía pública, a la altura de la avenida Carlos Izaguirre con la calle Libertad, en el Callao. Según testigos, el cuerpo se encontraba tendido sobre la pista junto a una bicicleta, presuntamente tras haber sido embestido por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Hasta el lugar llegaron agentes de la comisaría Sarita Colonia para iniciar las diligencias correspondientes y recoger evidencia. Las cámaras de seguridad de la zona serán fundamentales para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.

Ciclista muere tras ser atropellado en vía del Callao

El ciclista José Agustín Mansilla, quien trabajaba como chofer, se dirigía a una cochera para sacar su unidad vehicular cuando ocurrió el trágico accidente. Sus familiares llegaron hasta el lugar de los hechos para reconocer a su cuerpo. Mientras que el personal del Ministerio Público y los agentes de la PNP iniciaron las investigaciones al respecto y llevaron a cabo las diligencias necesarias para el levantamiento del cadáver.

Vecinos del lugar denunciaron que la vía donde ocurrió el accidente carece de iluminación adecuada y que en ese tramo circulan con frecuencia camiones de carga pesada a alta velocidad. También señalaron la ausencia de semáforos y señalización, y exigieron a las autoridades la implementación de medidas urgentes para mejorar la seguridad vial en la zona.

