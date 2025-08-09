Dos fallecidos y diez heridos por choque entre miniván y tráiler en carretera Arequipa - Puno

Tragedia en las carreteras de Arequipa. El choque de una miniván y un tráiler dejó el saldo de dos fallecidos y diez personas heridas, entre ellas turistas estadounidenses. Entre las víctimas mortales se encuentra Shirley Karina Pfura M., una guía de turismo de 36 años, así como un hombre aún sin identificar.

El trágico accidente se registró cerca de las 5.30 a.m. de este sábado 9 de agosto en el kilómetro 92 de la carretera Arequipa-Puno, en el distrito de Yura. Por causas que son materia de investigación, la miniván de placa VBS-952, propiedad de la agencia de turismo Kallpa Trips, chocó contra el tráiler de placa C1M-780.

¿Hacia donde se dirigían los vehículos accidentados?

Según la Policía de Carreteras, ambos vehículos salían de Arequipa, es decir, iban en el mismo sentido. El carro de turismo se dirigía hacia Chivay, en la provincia de Caylloma. Mientras que tráiler circulaba hacia el departamento de Puno.

Cuatro heridos (entre ellos dos menores de edad), fueron trasladados con urgencia a la clínica San Juan de Dios en Arequipa. Otros seis permanecían en Chivay a la espera de su evacuación.

Zona del accidente sin cobertura telefónica

Las labores de rescate estuvieron a cargo de la Policía de Carreteras y el Cuerpo General de Bomberos. Se trata de una zona sin cobertura telefónica, lo que dificultó las comunicaciones durante la emergencia.

La comisaría de Yura y la Policía de Carreteras continúan recabando información para determinar responsabilidades. Las investigaciones y levantamiento de los cuerpos están bajo supervisión de la fiscal de turno María Gómez Rivera.