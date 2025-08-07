Una escena captada en el mar del Callao está sorprendiendo a usuarios de TikTok. En el clip viral se capta a un buzo, provisto de herramientas, cortando un contenedor que hace varios días cayó al agua. Como se sabe, residentes y pescadores aprovecharon la caída de varios contenedores para luego comercializar una variedad de artículos en el muelle de Ancón.

Buzo es captado cortando contenedor en el mar del Callao

De acuerdo al clip en la cuenta @felix.cusquisiban, un buzo se subió a un contenedor que flota en el mar con la intención de retirar los artículos en este. Sin embargo, al notar que está cerrado, optó por llevar herramientas para abrir la estructura metálica. "Buscando tesoros", describió el autor del video viral.

El hecho generó varias reacciones divididas debido al riesgo inminente y la sustracción de bienes que están regados en el mar. Así mismo, generó reacciones divertidas por la insólita acción. "Solo en Perú", "Ellos ya habrían sacado el Titanic", "Está arriesgando su vida", describieron usuarios en TikTok.

Evergreen Line se pronuncia sobre contenedores en el Callao

Tras el incidente, Evergreen Line se pronunció y mencionó que retirará los contenedores del mar. Aclararon que la mercancía afectada no es peligrosa y el caso fue reportado ante las autoridades, como unidades portuarias, navales y policiales.

"Evergreen se ha puesto en contacto con las agencias navieras locales y las aseguradoras para organizar todas las operaciones de salvamento. Siguiendo las instrucciones de las autoridades locales, Evergreen retirará la carga perdida del mar y la costa lo antes posible", indicaron el último miércoles 6.