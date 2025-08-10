Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

El joven cubano visitaba la sierra del Perú cuando encontró un letrero con los desayunos que se toman. | Foto: composición LR/ TikTok / @leo.a.secas8

El joven cubano visitaba la sierra del Perú cuando encontró un letrero con los desayunos que se toman. | Foto: composición LR/ TikTok / @leo.a.secas8

Perú es uno de los países que alberga a un gran número de turistas que quedan maravillados con cada rincón que visitan. Esta vez, un ciudadano cubano quedó en shock al leer un letrero en los exteriores de un restaurante donde se mostraba los desayunos que ofrecían a sus clientes.

Mediante el clip de TikTok @leo.a.secas8, el joven quedó anonadado por el sustancioso desayuno que toman los peruanos a tempranas horas del día. En el clip se le oyó decir: “Son las 8 de la mañana y mira lo que ofertan en el menú. Lomo saltado, arroz con pollo, trucha frita”.

“El concepto de desayuno es un poquito diferente”, señaló el cubano

Al parecer, el joven visitante no podía creer que los peruanos se alimentaran de tal manera desde que iniciaba el día. “En el desayuno no va pan. Aquí el concepto de desayuno es un poquito diferente. La gente no está jugando. Aquí empiezan el día potente”, manifestó el extranjero.

En otro momento de la grabación, con un tono gracioso, el muchacho se animó a preguntar a unas llamas que comían pastos dónde quedaba Puquio, sin embargo, los animales lo quedaron mirando.

Usuarios en TikTok respondieron al extranjero que se dirigía a Puquio

El video de TikTok no pasó desapercibido y más de un usuario de la popular red social se animó a responder y explicar al creador de contenido de origen cubano la razón de los contundentes desayunos.

“En la sierra el trabajo es duro y con un tecito o pan uno no se aguanta”, “En la sierra del Perú, se sirve un desayuno contundente debido a la necesidad de los habitantes de la región, principalmente agricultores que deben tener mucha energía para afrontar largas jornadas de trabajo físico en un clima frío. Un abundante desayuno les proporciona la fuerza necesaria para realizar sus trabajos sin descanso”, “Un buen caldo de carnero, caldo de mote, de gallina por la mañana, ¡Buenazo!”, escribieron los usuarios en la caja de comentarios.