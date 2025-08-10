HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Tendencias

Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

Usuarios en TikTok rápidamente le respondieron y explicaron al extranjero la razón del contundente desayuno en la sierra del Perú.

El joven cubano visitaba la sierra del Perú cuando encontró un letrero con los desayunos que se toman.
El joven cubano visitaba la sierra del Perú cuando encontró un letrero con los desayunos que se toman. | Foto: composición LR/ TikTok / @leo.a.secas8

Perú es uno de los países que alberga a un gran número de turistas que quedan maravillados con cada rincón que visitan. Esta vez, un ciudadano cubano quedó en shock al leer un letrero en los exteriores de un restaurante donde se mostraba los desayunos que ofrecían a sus clientes.

Mediante el clip de TikTok @leo.a.secas8, el joven quedó anonadado por el sustancioso desayuno que toman los peruanos a tempranas horas del día. En el clip se le oyó decir: “Son las 8 de la mañana y mira lo que ofertan en el menú. Lomo saltado, arroz con pollo, trucha frita”.

PUEDES VER: Europeo revela las cosas más extrañas que vivió en Perú y desata risas:"Les gusta el chisme"

lr.pe

El concepto de desayuno es un poquito diferente”, señaló el cubano

Al parecer, el joven visitante no podía creer que los peruanos se alimentaran de tal manera desde que iniciaba el día. “En el desayuno no va pan. Aquí el concepto de desayuno es un poquito diferente. La gente no está jugando. Aquí empiezan el día potente”, manifestó el extranjero.

En otro momento de la grabación, con un tono gracioso, el muchacho se animó a preguntar a unas llamas que comían pastos dónde quedaba Puquio, sin embargo, los animales lo quedaron mirando.

Usuarios en TikTok respondieron al cubano la razón de los ostentosos desayunos en el Perú. Foto: composición LR/ TikTok / @leo.a.secas8

Usuarios en TikTok respondieron al cubano la razón de los ostentosos desayunos en el Perú. Foto: composición LR/ TikTok / @leo.a.secas8

PUEDES VER: Extranjeros responden sobre el mejor plato de su país y peruano sorprende: "La que soporte"

lr.pe

Usuarios en TikTok respondieron al extranjero que se dirigía a Puquio

El video de TikTok no pasó desapercibido y más de un usuario de la popular red social se animó a responder y explicar al creador de contenido de origen cubano la razón de los contundentes desayunos.  

“En la sierra el trabajo es duro y con un tecito o pan uno no se aguanta”, “En la sierra del Perú, se sirve un desayuno contundente debido a la necesidad de los habitantes de la región, principalmente agricultores que deben tener mucha energía para afrontar largas jornadas de trabajo físico en un clima frío. Un abundante desayuno les proporciona la fuerza necesaria para realizar sus trabajos sin descanso”, “Un buen caldo de carnero, caldo de mote, de gallina por la mañana, ¡Buenazo!”, escribieron los usuarios en la caja de comentarios.

Notas relacionadas
Extranjero lanza huayno en inglés y es furor en redes: “No sabía si sacar la cerveza o el whisky”

Extranjero lanza huayno en inglés y es furor en redes: “No sabía si sacar la cerveza o el whisky”

LEER MÁS
Delegación de alumnos extranjeros se hace presente en desfile escolar y son la sensación en redes: "Los queremos mucho"

Delegación de alumnos extranjeros se hace presente en desfile escolar y son la sensación en redes: "Los queremos mucho"

LEER MÁS
Peruana rechazó propuesta de matrimonio de extranjero en Machu Picchu y explica por qué

Peruana rechazó propuesta de matrimonio de extranjero en Machu Picchu y explica por qué

LEER MÁS
Peruano residente en Santa Rosa expresa su tristeza por la decisión de Colombia de ocupar la isla amazónica: "Perú ya fue invadido muchas veces"

Peruano residente en Santa Rosa expresa su tristeza por la decisión de Colombia de ocupar la isla amazónica: "Perú ya fue invadido muchas veces"

LEER MÁS
Compositor peruano crea canción contra Gustavo Petro defendiendo la isla Santa Rosa y colombianos reaccionan: "Petro no me representa"

Compositor peruano crea canción contra Gustavo Petro defendiendo la isla Santa Rosa y colombianos reaccionan: "Petro no me representa"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lizeth Atoccsa da fuerte mensaje tras críticas por su Beca 18: "Me están castigando por progresar"

Lizeth Atoccsa da fuerte mensaje tras críticas por su Beca 18: "Me están castigando por progresar"

LEER MÁS
Mujer usa bolsa para sostener su celular y ver videos mientras come en bus: "Exijo un tutorial", bromean usuarios

Mujer usa bolsa para sostener su celular y ver videos mientras come en bus: "Exijo un tutorial", bromean usuarios

LEER MÁS
Cámara de vigilancia captó tiernos momentos de una pareja y su historia se hizo viral

Cámara de vigilancia captó tiernos momentos de una pareja y su historia se hizo viral

LEER MÁS
Hombre rompe en llanto porque su 'novia' creada con IA perdió la memoria: le pidió matrimonio, pese a tener esposa

Hombre rompe en llanto porque su 'novia' creada con IA perdió la memoria: le pidió matrimonio, pese a tener esposa

LEER MÁS
Hombre sale del mar cargando un enorme tiburón sobre sus hombros y en redes le dicen "El verdadero Aquaman"

Hombre sale del mar cargando un enorme tiburón sobre sus hombros y en redes le dicen "El verdadero Aquaman"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerro Porteño vs Nacional transmisión EN VIVO del partido por la jornada 7 de la liga paraguaya

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

Tendencias

Joven graba techo de sus vecinos y sin querer capta un esqueleto: "Ojalá sea de Halloween", bromean usuarios

Hombre sale del mar cargando un enorme tiburón sobre sus hombros y en redes le dicen "El verdadero Aquaman"

Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota