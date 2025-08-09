HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Discoteca de Milenka Nolasco terminó abarrotada en su inauguración: streamers y tiktokers hicieron largas filas para alcanzar un box

Milenka Nolasco realizó un exitoso evento en el que la intensa afluencia generó largas filas; sin embargo, la falta de control en la entrada saturó los boxes, lo que causó molestias en la organización.

Streamer Milenka Nolasco organizó su evento al que acudieron distintas figuras conocidas de TikTok y Kick.
Streamer Milenka Nolasco organizó su evento al que acudieron distintas figuras conocidas de TikTok y Kick. | Foto: Composición LR/Milenka.

Milenka Nolasco, conocida influencer de Kick y TikTok, sorprendió al anunciar su evento, el cual tuvo una inmensa acogida por parte de sus seguidores y diversos chicos que también son muy reconocidos en el mundo del streaming. Precisamente, su evento se llevó a cabo este último viernes 8 de agosto.

En redes sociales ya circulan diversos clips donde se observa a los asistentes que llegaron al evento ubicado en San Borja. Estuvieron, Cristorata, Diealis, Moca, Emilio Jaime, El Padre Domingo, Dafonzeka y otras figuras más conocidas en el mundo de las redes sociales.

PUEDES VER: ¿Quién es Milenka Nolasco y por qué se alejó de Zully? ambas influencers iniciaron juntas en TikTok y Kick

lr.pe

Milenka Nolasco anuncia evento y sorprende al llenar todo el local

La noche del viernes 8 y madrugada de este sábado 9 de agosto, se llevó a cabo el evento organizado por la influencer Milenka Nolasco, hasta el lugar llegaron diversas personalidades reconocidas dentro de TikTok y Kick. Precisamente, hubo mucho público, quienes hacían largas filas para su ingreso. Sin embargo, al no haber control adecuado, los boxs se llenaron, lo que ocasionó la molestia de la propia organizadora.

La propia mamá de la tiktoker Milenka Nolasco mencionó que ya no había box suficiente para el público. "No tenemos box dónde los vamos a sentar". El lugar nocturno estuvo repleto, pero, también hubo comentarios en los que se decían que el público asistente no consumía en el local.

PUEDES VER: Tiktoker Valentino sufre aparatosa caída durante competencia en EEG y fans se preocupan: "No juega, sobrevive"

lr.pe

Influencer Milenka organiza evento, pero asistentes no consumían en la discoteca

Tras el evento de Milenka Nolasco, diversos clips en TikTok revelan cómo en varias ocasiones diversos allegados a la influencer le decían que el público asistente no consumía en la discoteca, sumado a ello, muchos se metían a los boxs que ya estaban asignados. "Agarra a un seguridad y dile que saquen a los que no tienen botellas", se escucha decir a Milenka.

