Tras el final de la serie biográfica 'Chespirito: sin querer queriendo', los hijos del célebre creador de 'El Chavo del 8' continúan desvelando aspectos desconocidos de su vida personal. En esta ocasión, Paulina Gómez Fernández ha publicado un video y fotografías que capturan momentos románticos de sus padres, ofreciendo a los seguidores una mirada más cercana a la vida del comediante.

El material, que no fue incluido en la producción de HBO Max, ha generado gran interés entre los fanáticos, quienes siempre buscan conocer más sobre la vida del querido Chespirito.“Esto no salió en la serie”, fue el mensaje que compartió la hija del comediante al compartir el material exclusivo.

¿De qué trata el video inédito de Roberto Gómez Bolaños con su primera esposa?

En su cuenta de Instagram, Paulina Gómez Fernández compartió un fragmento de un video considerado inédito, donde se puede ver a su padre, Roberto Gómez Bolaños, y a su madre, Graciela Fernández, durante uno de sus viajes.

“Seguimos extrañando Chespirito, sin querer queriendo. Esto no salió en la serie, pero hace poco vi una entrevista donde mi papá hablaba de este viaje y encontré esta película”, expresó Paulina, mostrando su nostalgia y cariño hacia su padre.

“Fotitos borrosas…recuerdos vivos”

Además del video, la hija de Chespirito también publicó varias fotografías inéditas de sus padres juntos, acompañadas de la emotiva frase: “Fotitos borrosas… Recuerdos vivos”. Estas imágenes han resonado con los seguidores, quienes valoran la oportunidad de ver a Roberto Gómez Bolaños en un contexto más personal y familiar.