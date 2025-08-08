HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Hija de Roberto Gómez Bolaños revela video inédito del comediante junto a su primera esposa Graciela Fernández: “Esto no salió en la serie”

Paulina Gómez Fernández comparte material exclusivo que muestra la faceta más íntima del icónico comediante mexicano, Roberto Gómez Bolaños, junto a su primera esposa, Graciela Fernández.

Paulina Gómez Fernández es una de las hijas de Roberto Gómez Bolaños. Foto: Composición LR/Instagram.
Paulina Gómez Fernández es una de las hijas de Roberto Gómez Bolaños. Foto: Composición LR/Instagram.

Tras el final de la serie biográfica 'Chespirito: sin querer queriendo', los hijos del célebre creador de 'El Chavo del 8' continúan desvelando aspectos desconocidos de su vida personal. En esta ocasión, Paulina Gómez Fernández ha publicado un video y fotografías que capturan momentos románticos de sus padres, ofreciendo a los seguidores una mirada más cercana a la vida del comediante.

El material, que no fue incluido en la producción de HBO Max, ha generado gran interés entre los fanáticos, quienes siempre buscan conocer más sobre la vida del querido Chespirito.“Esto no salió en la serie”, fue el mensaje que compartió la hija del comediante al compartir el material exclusivo.

PUEDES VER: Graciela Fernández, exesposa de Chespirito, llamó a Florinda Meza: años después, ella confesó no sentir culpa

lr.pe

¿De qué trata el video inédito de Roberto Gómez Bolaños con su primera esposa?

En su cuenta de Instagram, Paulina Gómez Fernández compartió un fragmento de un video considerado inédito, donde se puede ver a su padre, Roberto Gómez Bolaños, y a su madre, Graciela Fernández, durante uno de sus viajes.

 “Seguimos extrañando Chespirito, sin querer queriendo. Esto no salió en la serie, pero hace poco vi una entrevista donde mi papá hablaba de este viaje y encontré esta película”, expresó Paulina, mostrando su nostalgia y cariño hacia su padre.

PUEDES VER: La serie de Chespirito rompe récord de audiencia en HBO y se corona como la más exitosa de Latinoamérica

lr.pe

“Fotitos borrosas…recuerdos vivos”

Además del video, la hija de Chespirito también publicó varias fotografías inéditas de sus padres juntos, acompañadas de la emotiva frase: “Fotitos borrosas… Recuerdos vivos”. Estas imágenes han resonado con los seguidores, quienes valoran la oportunidad de ver a Roberto Gómez Bolaños en un contexto más personal y familiar.

