Peruano pide bistec de S/50 y se sorprende con enorme platillo: "Apanado de dinosaurio"

Un video publicado en TikTok se ha viralizado en las redes sociales, debido a que muestra la divertida reacción de un hombre cuando el mozo de un restaurante le llevó su pedido. El comensal, que había pedido un bistec a lo pobre, quedó boquiabierto al ver el enorme trozo de carne que le pusieron en el plato, lo que causó risas a sus acompañantes.

El material audiovisual fue grabado por la usuaria "Meli" (@minanq3) el pasado 02 de agosto de 2025. Aunque fue publicado recientemente, el video ha logrado superar los 216.900 reproducciones en la plataforma. Asimismo, posee más de 9200 "likes", 5100 compartidos y cientos de comentarios, la mayoría de personas que pedían la ubicación del local.

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo a la publicación, las imágenes fueron grabadas en la Polleria Rocky's, ubicada en el Outlet Arauco Faucett, ubicado en el Callao. Luego de leer la carta, el hombre decidió pedirse un bistec a lo pobre. Es decir, un platillo peruano que consiste en un trozo de carne, papas fritas y arroz. Además, se le suele acompañar con un huevo y un plátano frito.

Aunque el precio del bistec a lo pobre era algo elevado (S/50), el hombre tenía mucha hambre, así que eligió este platillo, sin imaginar lo que estaba a punto de comerse. Como podrás apreciar en las imágenes, el mozo llegó con el pedido y el sujeto no podía creer lo que veía: la carne era tan grande que ocupaba casi todo el plato.

La reacción del hombre fue tan inesperada que una de sus acompañantes no dudó en sacar su smartphone y grabar el momento que luego compartiría en TikTok, donde no tardó en volverse tendencia, no solo en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica, como México, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, entre otros.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video no solo sorprendió al hombre y sus acompañantes, también a miles de usuarios que rápidamente dejaron su comentario pidiendo el nombre y la ubicación del restaurante. Otros, por su parte, empezaron a hacer bromas, como que es un plato hecho con carne de dinosaurio y que Pedro Picapiedra se sentiría muy orgullo si lo llegas a acabar.

"Apanado de dinosaurio", "¿Dónde sirven la vaca? Ya me dió hambre", "El plato de mi hermano, el favorito de mi mamá", "Es un bocadito para King León", "Tanto frío hace que hasta colcha tiene el plato", "Sobrado para hoy y mi calentado de mañana", "Gustitos de medianoche", "Creo que Pedro Picapiedra estaría feliz con ese brontosaurio". Estos son algunos de los comentarios del video.