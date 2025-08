Peruana sube a bus y se asombra al ver colchón en el techo: "No alcanzó para el taxi"

Cuando una persona sube al bus de transporte público espera un viaje tranquilo; sin embargo, en ciertas ocasiones, pasan sucesos extraños que terminan viralizándose en las redes sociales. Recientemente, una joven peruana grabó uno de estos hechos, sin imaginar que su video provocaría la risa de miles de usuarios en TikTok. ¿Por qué?

El material audiovisual fue publicado por la usuaria Tania (@taniagbm) el pasado 29 de julio de 2025. Hasta el momento, el video viral cuenta con más de 73.200 reproducciones en la plataforma. De igual manera, ha podido superar los 3300 "me gusta" y 3400 compartidos, cifras que siguen incrementándose conforme pasan las horas.

¿Qué sucedió en el video?

Como podrás apreciar en las imágenes, la joven se encontraba en la parte trasera de una unidad de transporte público, cuando de pronto nota que alguien había colocado un colchón en el tecno del vehículo. Gracias a que estaba encima del pasamanos, el colchón viajaba bien seguro y no se movía cuando el autobus frenaba o avanzaba.,

De acuerdo a la publicación, la joven creyó que el colchón pertenecía a alguno de los pasajeros, quien habría decidido ahorrarse el dinero del taxi llevando su nuevo colchón en un bus de transporte público. Grande fue la sorpresa de la mujer cuando descubrió que el propietario era la persona menos pensada: el chofer del vehículo.

Un detalle curioso del video, que se ha vuelto tendencia en Perú y otros países de Latinoamérica es que solo los pasajeros que recién subían al autobús se sorprendían viendo este colchón en el techo. El resto de personas que viajaba dentro de la unidad, simplemente lo ignoraban, como si no fuera nada inusual para ellos.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes provocaron que los usuarios dejen diversos comentarios en TikTok, la mayoría de ellos bastante ocurrentes. Algunos resaltaron la astucia del propietario para colocar el colchón en esa posición, mientras que otros se preguntaban cómo lo bajará. Asimismo, hubo quienes indicaron que escenas similares no ocurrirían en países de Europa.

"No alcanzó para el taxi", "Y la pregunta es ¿cómo lo bajará?", "Perú podrá tener mil problemas, pero no te aburres", "Eso no es nada, yo una vez vi un carrito sanguchero en Los Chinos", "Imagina vivir en Finlandia y perderte esta escena cuando vas en transporte público", "Al menos se ahorro el transporte". Estos son algunos de los comentarios del video.