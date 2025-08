Perrito trepa pared de su casa al ver que nadie le abre la puerta: "En su vida anterior fue gato"

Un perrito se ha ganado el corazón de miles de personas en las redes sociales, luego de que protagonizara un divertido video en TikTok que lo muestra trepando la pared de su casa, debido a que su dueño no le abria la puerta. Este suceso fue captado por una vecina del can, quien no se imaginó que las imágenes grabadas con su teléfono se volvieran virales rápidamente.

Las imágenes fueron compartidas por la cuenta "Michina" (@nellyluz2025) el 03 de agosto de 2025. Aunque fue publicado recientemente, este video ha logrado superar los 72.3000 vistas en la plataforma. Asimismo, tiene más de 3100 "likes", 1500 compartidos y cientos de comentarios, la mayoría sumamente ocurrentes.

¿Qué sucedió en el video?

Todo comenzó cuando la autora del video caminaba por la calle, cuando de pronto nota a un perrito saltando sobre la pared de su vecina. A simple vista, parecia que la altura de la vivienda era demasiado para que el "lomito" llegue saltando; sin embargo, el can no se rendía y seguía intentándolo una y otra vez.

Aunque la joven estuvo a punto de marcharse a su casa, algo le decía que se quede y afortunadamente lo hizo. Como podrás apreciar en las imágenes, el intrépido perrito logró su cometido: consiguió trepar la pared, como si fuera un gato. Una vez arriba, procedió a entrar a su casa, aprovechando que una parte no tiene techo.

Un detalle curioso del video es que, al parecer, esta no sería la primera vez que el perrito realiza esta asombrosa maniobra. Si observas con detenimiento, se puede notar unas marcas en la pared que habrían sido provocadas por las patas del can que ya habría aprendido a entrar a su casa cuando sus dueños no le abren.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Los videos de perritos suelen viralizarse rápidamente en las redes sociales y esta no fue la excepción. Las personas que vieron las imágenes resaltaron su perseveranci y se sorprendieron con la agilidad del perrito. Aunque hubo algunos que aseguraban que conocieron a mascotas que realizaban algo muy parecido.

"En su vida anterior fue gato", "Insistir, persistir y nunca desistir", "Hace muchos años tenía un perro negro que hacía eso. Aparecía y luego desaparecía", "Es el verdadero perro-araña", "Seguro ha crecido con algún gato que le enseñó todas sus mañas", "Por las marcas en la pared, se nota que lo hace seguido". Estos son algunos de los comentarios del video.