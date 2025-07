Perder a un ser querido frente a la muerte nunca es fácil, y menos cuando se trata de un familiar. Dani Vidotto, originaria de Brasil, lo sabe muy bien. Hace unos días, uno de sus videos se hizo viral al conmover a las redes sociales, al mostrar su proceso de duelo después de que su madre falleciera. Según lo que explica en internet, Dani ya sabía que su madre estaba por fallecer, así que decidió congelar la última empanada que le había preparado.

Dani no habla durante todo su video, pero dejó un breve texto: "Comiendo la última empanada congelada que mi madre me dejó antes de partir", escribió en el clip que generó empatía entre los usuarios. Con una taza de café y una expresión tranquila, ella se dispone a empezar, acompañada de la canción 'Stop Crying Your Heart Out', del grupo Oasis.

Joven se quiebra al comer la última empanada que su madre preparó antes de fallecer

Justo cuando da el primer mordisco al aperitivo, el cual tenía un corazón de masa en la parte superior, aparece otro texto en el que Vidotto comenta el motivo por el cual no solo decidió grabar este momento, sino que también, compartirlo en internet. “Grabé para nunca olvidarlo”, indicó la joven brasileña. Si bien al principio del video Dani estaba calmada, a medida que iba terminando el bocadillo su expresión se tornaba cada vez más nostálgica.

De la misma manera, las lágrimas no se hicieron esperar y en uno de lo últimos segundos del video, podemos observarla sin sus lentes y ya más resignada a llorar frente a cámaras, al ver que la empanada ya se había terminado. Al final del video, vemos como 2 de sus seres queridos ingresan al plano y simplemente se abrazan para compartir el dolor de la pérdida. "Me alegro de tenerlos todavía", es el texto con el que concluye el video.

Usuarios reaccionan al video de Dani Vidotto

"No es fácil vivir el duelo, hay días y días", señaló la joven brasileña en la descripción del video, "pero siempre recordaré este momento". La publicación tiene más de 345.5 mil 'me gusta' y alrededor de 12.4 mil comentarios con mucha gente expresando sus condolencias.

Gran parte de los usuarios compartieron en los comentarios sus propias experiencias con familiares ya fallecidos o muy enfermos, ofreciendo comprensión por haber estado en situaciones similares. "Ay niña, mamá está pasando por un cáncer, haciendo quimioterapia por segunda vez, y tengo tanto miedo, nada está escrito...", señaló uno de los usuarios. Otro simplemente amó la idea mostrada en el video: "Recordatorio: ¡Dejar siempre comida congelada para mi hija!".