En medio de una alerta nacional de tsunami, que ya está afectando al norte peruano, una familia se ha vuelto viral En TikTok por su forma de prepararse ante este desastre natural. Una de sus integrantes compartió la organización familiar ante estos casos, mostrando los pasos de cómo armaron su mochila de emergencia.

El video, que ya acumula más de 30 mil vistas, obtuvo muchos comentarios positivos, felicitándolos por la iniciativa de actuar con responsabilidad ante un desastre, armando su mochila de emergencia. Sin embargo, otros usuarios se han burlado de ellos y han restado importancia a la alerta de tsunami emitida desde el martes 29 de julio en la noche.

¿Cómo se preparó la familia en el video viral de TikTok?

El video inicia con lo que parece ser un grupo familiar de WhatsApp, por donde se comparte la alerta nacional. Así, inician una serie de coordinaciones que culminan con ellos armando una mochila de emergencia con alimentos enlatados y algunas paltas. Todo el video es acompañado por un clip de audio de la película de Disney ‘Buscando a Nemo’, donde se escucha como un grupo de peces trabaja juntos al son de “Nadaremos”.

Aunque parece que el contenido fue creado con humor, este deja un mensaje de concientización sobre tener lista una mochila de emergencia. Muchos de los comentarios confiesan no haber armado una, creyéndola innecesaria. Sin embargo, pese a la buena intención del clip, el resultado final con todos los productos no sería el adecuado, según los parámetros de Defensa Civil.

¿Qué debe tener una mochila de emergencia?

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) los elementos indispensables en una mochila de emergencia incluyen no solo alimentos no perecibles, sino también un botiquín, artículos de higiene, efectivo y documentación. Es importante también incluir medicina necesaria para pacientes con enfermedades crónicas, como el asma y la diabetes. Además, se debe priorizar comida que no se eche a perder pronto, como las latas de atún; ya que, debe durar por lo menos siete días.