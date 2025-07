El actor peruano Javier Dulzaides, quien interpretó a Marco en la serie 'Al fondo hay sitio', reveló mediante un video en su cuenta de TikTok que fue víctima del robo de su billetera mientras se encontraba en un gimnasio.

Según relató, los hechos ocurrieron cuando acudió a entrenar en una sede de Smart Fit. Indicó que, como parte de su rutina, suele ducharse al finalizar sus ejercicios, ya que posteriormente debe asistir a grabaciones u otras actividades laborales. Durante ese momento, aunque revisaba con frecuencia la ubicación de sus pertenencias, no notó el momento en que un desconocido sustrajo su billetera.

"Me robaron mi billetera con todas mis tarjetas y lo primero que hizo el ladrón fue comprarse una suscripción de Grindr. Bueno, les voy a contar cómo fue. Yo fui a entrenar al Smart Fit, no voy a decir cuál. Siempre, cada vez que termino de entrenar, me gusta ducharme porque después tengo que ir a grabar o hacer algo", comentó.

Exfigura de 'Al fondo hay sitio' reportó robo de pertenencias en gimnasio

"En fin... Entonces, nada, me estaba bañando, y aunque asomaba la cabeza cada cierto tiempo para ver que mis cosas estuvieran ahí, el ladrón sabía cómo hacerlo: lo hizo rapidísimo y ni me di cuenta", agregó. El artista precisó que llevaba su teléfono móvil consigo dentro de la ducha, debido a que acostumbra escuchar música mientras se baña. De este modo, el dispositivo no fue sustraído. Al notar el hurto, canceló todas sus tarjetas bancarias de inmediato.

"Por suerte, mi teléfono lo había metido dentro de la ducha conmigo porque me baño escuchando música. Sí, lo pude detener, pero a mi billetera no. Lo primero que hice al salir fue cancelar mis tarjetas, como cualquier persona debería hacer. Por favor, no se confían. No digan: 'Voy a esperar, seguramente la encontró la persona de limpieza'. No hagan eso. Cancélenlas al momento", acotó.

Actor recibió notificación de suscripción tras olvidar bloquear tarjeta

Sin embargo, explicó que olvidó bloquear una tarjeta con línea de crédito baja, la cual no usaba habitualmente. Horas más tarde, alrededor de las 7.08 p. m., mientras se encontraba grabando, recibió una notificación que alertaba una nueva suscripción realizada con dicha tarjeta.

"Pero hubo una tarjeta que no cancelé porque tenía una línea muy baja, no la utilizaba y prácticamente me olvidé de esa tarjeta. Entonces, me voy a grabar. Ya me había olvidado del tema, aunque seguía preocupado porque tenía que sacar de nuevo mi DNI, licencia, todo. A eso de las 7.08 de la noche, ya cansado de grabar, me llega una notificación: 'Su suscripción de Grindr ha sido exitosa', remarcó.

La notificación indicaba que se había registrado exitosamente una suscripción en la aplicación Grindr, una plataforma de citas. Ante esta situación, Dulzaides comentó que le sorprendió que el ladrón utilizara la tarjeta para adquirir únicamente una suscripción.

"Tengo que decir dos cosas sobre esto. La primera: qué pena por el ladrón, que lo único que se le vino a la cabeza fue esto para la noche; pudo ser un poquito más ambicioso. Pero bueno, espero que disfrute su suscripción de Grindr. Que la pase genial, hermano. Ojalá que nadie te dé swipe, que todos te den swipe a la izquierda, C####", acotó.