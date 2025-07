Un video publicado en TikTok ha captado la atención de miles de usuarios en las últimas horas, luego de que se emitiera una segunda alerta de tsunami en la mañana del miércoles 30 de julio en Perú, a raíz del poderoso terremoto de magnitud 8.8 que sacudió la península de Kamchatka, en Rusia.

El clip, subido por el usuario @educlips23 y titulado “Cuando vives en el cerro y te despierta la segunda alarma de tsunami”, muestra a un joven limeño despertándose sobresaltado tras sonar la nueva alarma. “¿Otra vez? ¿Pero si ya dio una? En mi cerro no llega ni Sedapal y va a llegar ese tsunami. ¡Dejen dormir!”, dice indignado y con frustración mientras se vuelve a echar a la cama.

Reacciones en redes: entre risas, resignación y alerta

La reacción del joven generó todo tipo de comentarios en TikTok y otras plataformas. Muchos usuarios no solo se sintieron identificados con el sentimiento de agotamiento ante las alarmas repetidas, sino que también destacaron el típico sentido del humor peruano frente a situaciones de tensión.

“Yo también me desperté por eso”, escribió una usuaria. Otro comentó: “Si me despertó esa alarma, somos dos, yo igual en mi cerro”. La publicación acumuló miles de 'me gusta' en cuestión de horas y se convirtió en uno de los videos más compartidos de la jornada.

¿Por qué hubo una segunda advertencia de tsunami en Perú?

El sismo de magnitud 8.8 ocurrido frente a las costas de Kamchatka, al este de Rusia, provocó alertas de tsunami a lo largo del Pacífico, incluyendo Japón, Alaska, Hawái, México, Chile y Perú. En territorio peruano, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en coordinación con la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra, emitió una primera alerta preventiva.

Posteriormente, ya en horas de la mañana, las autoridades actualizaron el boletín debido a una variación en la magnitud del sismo y los nuevos cálculos sobre la altura de las olas. Esta segunda alerta indicaba que las olas podrían llegar a partir de las 12:15 p.m., en lugar de las 10:09 a.m. como se informó inicialmente.

Recomendaciones del INDECI ante altura de las olas en Perú

El jefe del INDECI, vicealmirante Alberto Lozada, explicó que, aunque el oleaje previsto se redujo en altura (de entre 20 y 30 cm menos de lo estimado), las recomendaciones de evacuación para las zonas costeras seguían vigentes. “No es una cuestión de si llegará o no el tsunami, sino cuándo y con qué intensidad”, declaró a RPP Noticias.

Lugares como Talara, Paita, Callo y Pisco tenían proyecciones de olas de entre 1 y 2 metros, según el boletín oficial. Las autoridades recomendaron a la población costera evacuar con tres horas de anticipación y seguir los planes de emergencia previamente establecidos.