Un video impactante sobre el evento telúrico en Kamchatsky ha dado la vuelta al mundo tras mostrar la reacción de dos locutoras de radio junto a una sonidista en pleno programa, antes de que uno de los terremotos más fuertes que ha registrado Rusia desde 1952 las sorprendiera en vivo. En medio del show, todo se desarrolló con normalidad, pero una vez empezó el movimiento telúrico, las tres comunicadoras, se mostraron visiblemente afectadas y salieron corriendo del programa.

El terremoto de 8,8 grados de magnitud sacudió Petropavlovsk-Kamchatsky y sorprendió a sus habitantes. Si bien no se han registrado víctimas mortales del incidente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que esto se debía al excelente funcionamiento de los sistemas de alerta que permitieron las evacuaciones pertinentes. No obstante, a pesar de que aún no se sabe con exactitud el número de ciudadanos heridos, muchos videos de gente reaccionando al terremoto han empezado a circular por la red.

Terremoto en Rusia interrumpe programa en vivo

En medio de la emisión del programa, podemos ver que la cámara que grababa el contenido audiovisual legal o judicial, 'Desde la sala del tribunal', capturó el momento exacto en el que las locutoras, junto con el equipo de producción, se dieron cuenta de que un fuerte sismo estaba sucediendo. El primer instinto de las tres personas fue retirarse del lugar; sin embargo, decidieron continuar la transmisión con normalidad y mantener la calma.

Solamente cuando el terremoto se vuelve más fuerte, todo el edificio tiembla y se escucha el sonido de las cosas moviéndose, es que deciden retirarse corriendo del estudio de grabación de la 'Radio Kamchatka', hacia un lugar más seguro. Si bien todas estaban asustadas, lograron evacuar tranquilamente, mientras la cámara y la televisión temblaban.

Terremoto en Rusia activa alerta de tsunamis de manera internacional

Tras el devastador terremoto en Rusia de 8,8 grados en la escala Ritcher, diferentes países han informado a sus ciudadanos acerca de la posibilidad de un tsunami. Estos son solamente algunos de ellos:

Canadá

México

Chile

Ecuador

Perú

Rusia

Japón

Estados Unidos (Hawái)

De la misma manera, las autoridades rusas advierten que "fuertes réplicas" podrían aparecer en cualquier momento. "Se espera que se produzcan réplicas significativas y perceptibles con magnitudes de hasta 7,5 durante al menos otro mes", advirtió el Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia en Kamchatka.