Perrito fue captado robando la ropa de otro can y usuarios bromean: "Huyó como un verdadero criminal"

'Juanito Alimaña' le 'robó' el suéter a otro can y huyó de la escena rápidamente. | Foto: Composición LR/ TV Azteca & Saga

¡La delincuencia no perdona! No es ningún secreto que la inseguridad ciudadana está cada vez peor, pero esta vez, los canes son las nuevas víctimas. En un video viral que sorprendió a todo el mundo y le sacó sonrisas a más de uno, se puede observar el insólito incidente de como un perro callejero le roba el atuendo a otro can en plena luz del día.

Lo más impresionante de este suceso, es que después de lograr su cometido, el perro 'ladrón' conocido como 'Juanito Alimaña' sale huyendo de la escena como si de un verdadero delincuente se tratara. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y más de uno empezó a comentar si sus mascotas serían el 'ladrón' o la 'víctima'.

'Juanito Alimaña' logra su cometido y consigue un nuevo suéter

El video comienza con dos perros que aparentemente están jugando. Sin embargo, con el paso de las imágenes podemos ver que uno de los animales, 'Juanito Alimaña' está tratando de quitarle su suéter al otro y no se detiene hasta conseguirlo. Si bien en un inicio el otro perro trata de poner resistencia, no fue suficiente para poder conservar su ropa.

Ante la mirada atónita de los testigos, ambos perros luchan por la ropa jalándola con los dientes, pero 'Juanito Alimaña' finalmente logra arrebatársela al dueño. Feliz por el desenlace de esa 'batalla', el 'ladrón' se pone a dar brincos de felicidad y se aleja de la 'escena del crimen' rápidamente.

Usuarios comentan la hazaña de 'Juanito Alimaña'

Los comentarios en TikTok no se hicieron esperar y la gente publicó sus ingeniosas acotaciones a la situación. Uno de los usuarios mencionó: "Le dijo que se lo quite, porque hace mucho calor...", "¿Y los Paw Patrol donde están?", señaló otro de ellos. Además, uno de los comentarios llamó al incidente un "robo a pata armada", y añadió una carita triste.

De la misma manera, varios comentarios más hicieron las comparaciones con sus propias mascotas, especulando si es que ellas serían el 'ladrón' o la 'víctima'.