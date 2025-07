Los perros son conocidos por ser excelentes guardianes. El instinto protector de estas mascotas los lleva a cuidar la casa y alertar a sus dueños ante cualquier amenaza, pues suelen ser los primeros en reacciones cuando un extraño se acerca a la propiedad. Sin embargo, un canino demostró que no siempre es el caso, cuando un ladrón ingresó a la vivienda de sus amos para robar objetos valiosos.

Según se observa en el video compartido por la cuenta de TikTok @excelsior, el perrito no atacó al delincuente, sino que comenzó a jugar con él mientras este terminaba guardar laptop, celulares y demás artículos en su mochila. El clip se volvió viral en redes sociales desatando la risa de cientos de usuarios.

PUEDES VER: Estadounidense adopta a un perrito chihuahua y se da cuenta que solo le entiende cuando le habla en español

Perrito se pone a jugar con ladrón y desata risas en redes

El video, grabado por la cámara de seguridad de la casa, muestra como el perro se queda sentado en uno de los muebles mientras observa cómo el ladrón recorre la casa en busca de artículos de valor. Al ver que la mascota no lo ataca se acerca para acariciarlo.

El canino se muestra amistoso con el delincuente, quien decide tomar uno de los juguetes de la mascota para interactuar con él. Asimismo, se ve cómo el ladrón se tira al suelo y comienza a jugar al escondite con el perro.

Tras una larga ronda de juegos, el extraño decide irse de la casa, no sin antes volver a acariciar al peludo. Esta interacción causó risa en redes sociales. Mientras muchos usuarios agradecían al ladrón por no dañar a la mascota, otros bromeaban por la reacción del perro.

"Se robó hasta el cariño del perro", "Hasta me agradó el ladrón", "Lo material se recupera, la vida del perrito no", "Gracias señor ladrón por no lastimar al perrito", "El perro: pásele señor ladrón, de todos modos ayer no me quisieron dar pollito", "Él es un ladrón, pero no una mala persona", "Es un villano, pero no un monstruo", "El perro: ¡pero qué ladrón tan agradable!, por favor, vuelva pronto", "El perrito quería irse con el ladrón", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.