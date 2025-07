Astuto perrito finge estar lastimado, pero se aleja y camina normal: "Ni mi ex me engañó tanto"

Un perrito sorprendió a miles en TikTok al fingir estar muy lastimado de sus patas traseras y arrastrarse por el suelo, solo para incorporarse y caminar como de costumbre cuando estaba lo suficientemente lejos de quienes lo veían. El "actor" canino despertó ternura y risas en un video que se volvió viral.

La publicación de la usuaria @alexaeliza570 muestra al perro arrastrándose sobre su barriga mientras voltea a verla con una mirada triste, casi como queriendo generar compasión. "Cuando lo ví, dije: 'Pobrecito, no quería caminar'", es el texto con el que la joven acompaña las imágenes.

De pronto, cuando el can se ha alejado lo suficiente y echa un vistazo para asegurarse que nadie más lo está viendo, se levanta en sus cuatro patas y camina sin mayores dificultades, para asombro de su acompañante humana.

Usuarios se divierten con perrito que finge lesión

Los usuarios compartieron su admiración y risas por la curiosa estrategia del animal para dar lástima. "Es más dramático que yo", "Ni mi ex me engañó tanto", "Ya ni en los perros se puede confiar", "Qué buen actor" y "Ni la Rosa de Guadalupe se atrevió a tanto" fueron algunos de los jocosos comentarios.

Una usuaria también relató haber tenido una experiencia similar con su propio can: "El mío me hizo eso mismo porque no lo quería cargar, ya que estaba ocupada. Después que lo cargué y lo puse en el piso, salió corriendo a jugar con el gato". El tierno video sumó más de 48.000 "me gusta" en TikTok y fue compartido más de 11.000 veces.