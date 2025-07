Mujer encuentra a sus perros peleando y tiene que intervenir: "Ustedes son hermanos"

Dos simpáticos perritos se han ganado el corazón de miles de cibernautas en las redes sociales, especialmente en TikTok, luego de que se viralizara un divertido video que los muestra siendo reprendidos por su dueña, quien los encontró peleándose. Muchos usuarios se sintieron identificados y aseguraron que sus mascotas suelen comportarse de la misma forma.

Las imágenes fueron publicadas por la cuenta El Español (elespanolcom) el pasado 11 de julio de 2025. Hasta el momento, este video cuenta con más de 460.500 reproducciones en la plataforma. Asimismo, ha logrado acumular más de 18.700 "likes", 6200 compartidos y cientos de comentarios, la mayoría de personas que también tienen perros como mascota.

¿Qué sucedió en el video?

Todo comenzó cuando Tararira Reyes, la autora del video, encontró a Rocky y Peonia, sus dos queridas mascotas, protagonizando una insólita pelea que se volvió viral en internet. Apenas vieron a su dueña enojada, ambos canes se quedaron completamente inmóviles, como si nada estuviera pasando, pero ninguno quería soltar al otro.

Como podrás apreciar en las imágenes, la dueña pidió a Peonia que suelte a Rocky, quien estaba contra la pared; sin embargo, el travieso can no hacía caso a su propietaria, quien comenzó a alzar la voz y tuvo que intervenir para que ambos se separen. "Ustedes son hermanos", les reprendió la autora de este video viral.

Al final del video, que se ha vuelto tendencia en México, Perú, Colombia, Argentina, Chile, entre otros países, vemos a Rocky y Peonia a punto de pelear nuevamente, ya que uno de ellos se había acostado en toda la cama y no dejaba espacio. No obstante, como su dueña estaba presente, tuvieron que contenerse y no hacer pleito.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video publicado en TikTok causó ternura en miles de usuarios, sobre todo en aquellos que tienen perros como mascota. Muchos aseguraron sentirse identificados, ya que sus canes también son 'hermanos', pero se pelean por cualquier cosa. Algunos mencionaron que esa actitud es normal y solo deben llamarles la atención para que se calmen.

"Mi hermana y yo con mi mamá de juez neutral", "Mi hermano y yo peleando por el pan", "Hermanos que no pelean no son hermanos", "Estaban resolviendo el problema, para ver quien hereda la casa", " Son el Ying y el Yang" y "Está juventud de hoy día". Estos son algunos de los comentarios que los cibernautas dejaron en el video.