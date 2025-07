Grace Springer no se arrepiente de haber publicado el video donde se revela la infidelidad de Andy Byron, CEO de Astronomer, con Kristin Cabot. | Foto: @instaagraace/ TikTok & IG

Grace Springer ha sido la responsable del más reciente video viral de la semana. Ella publicó un video en TikTok, en el que se podía observar a una pareja reaccionando 'asustados' al ser enfocados en la 'kiss cam' del concierto de Coldplay. Ella reveló a The U.S. Sun que jamás imaginó el nivel de popularidad que alcanzó el video y que no fue su intención ocasionar un escándalo: "Sentí que había captado una reacción interesante a la 'kiss cam' y decidí publicarlo", señaló la joven de 28 años.

Lo que Springer no sabía cuando los grabó, era que la pareja que sale en el clip estaba casada, pero no entre ellos. Andy Byron y Kristin Cabot fueron captados en una cita, siéndoles infiel a sus respectivas parejas. Además, eso no fue todo lo que impactó: ambos trabajaban juntos, el sujeto era CEO de la empresa tecnológica Astronomer y la mujer, su jefa de recursos humanos. En el clip se puede observar cómo, apenas se dan cuenta de que la pantalla grande los está transmitiendo, Cabot se cubre la cara en pánico, mientras que Byron se tira al piso.

Fan de Coldplay al CEO infiel: "Juega con fuego y te quemarás"

Si bien, durante el incidente, el vocalista de Coldplay, Chris Martin, se dirigió al público diciendo: "O son muy tímidos, o están teniendo una aventura", Springer no tenía idea de que esa era realmente la situación de la pareja. "Incluso, a la salida del concierto, todos estaban hablando de ellos, pero nadie sabía quiénes eran", señaló. Grace publicó el video durante la madrugada del jueves y se fue a dormir. Sin embargo, cuando se despertó, tenía una gran cantidad de vistas y 'likes': "Me desperté con 7 millones de vistas, ahora 30 millones y 5 millones de 'likes'. Decir que estoy abrumada, es poco"

No obstante, Grace Springer, no se arrepiente de haber publicado el video. “Una parte de mí se siente mal por haber puesto sus vidas patas arriba, pero... 'Juega con fuego y te quemarás'”, mencionó. Aun así, espera que las respectivas parejas de Andy Byron y Kristin Cabot puedan superar este amargo momento. “Espero que sus parejas puedan sanar y encontrar la felicidad que merecen. Quizá este video fue una bendición disfrazada para ellos”, señaló la fan de Coldplay

¿Qué sucedió con Andy Byron y Kristin Cabot?

Por ahora, el único que se ha pronunciado sobre el escándalo ha sido Andy Byron. En un comunicado dirigido al público, Byron pide perdón a su esposa, familia y al equipo de Astronomer, por su "profundo error personal" e indicó que se tomará un tiempo personal para reflexionar sobre lo sucedido y decidir cuáles serán sus siguientes pasos. Además, pidió privacidad a la prensa mientras navega este difícil proceso.

No obstante, también responsabilizó a Coldplay por exponerlo públicamente y por convertir un asunto personal en un espectáculo. "Respeto a los artistas y al público, pero espero que todos podamos reflexionar más profundamente sobre el impacto de convertir la vida de otra persona en un show", comentó el CEO de Astronomer. Su esposa, por otra parte, cambió su nombre de 'Megan Kerrigan Byron' a 'Megan Kerrigan', es decir, sin el apellido de casada, en sus redes sociales.