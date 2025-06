El Grupo 5 se presentó en la Feria de San Pedro en Huacho el último fin de semana. Aunque muchos compraron sus entradas para asistir a la presentación, un grupo de fans no dudó en perderse el concierto de una de las orquestas de cumbia más popular del Perú y usaron el balcón de una calle de la ciudad como palco.

Este detalle no pasó desapercibido por Christian Yaipén, líder y cantante principal del Grupo 5, quien aprovechó el intermedio del concierto para saludar a los fanáticos. El video se ha vuelto viral en TikTok.

PUEDES VER: Christian Yaipén arrasa en redes con cumbias religiosas de Grupo 5 inspiradas por el furor del Papa León XIV en Perú

Christian Yaipén manda saludos a fanáticos

En el clip publicado por la cuenta de TikTok @yalupatty, se aprecia cómo la cámara del concierto enfoca a los más de 100 fanáticos que se encontraban en el balcón de una calle de la ciudad disfrutando el concierto del Grupo 5. Al ver esta escena, el presentador de la agrupación bromeó indicando que la cola para ingresar al show era tan larga que llegaron a acaparar hasta la parte de arriba de la plaza.

En tanto, otro grupo, aprovechó el jardín de las faldas del cerro para acomodarse y disfrutar del show. "Christian, te estás equivocando, están haciendo cola para entrar", mencionó, a lo que el líder de la agrupación no tardó en responder: "Claro, sí. Todavía no llegan hasta acá (al frente) y están tratando de ingresar. Qué gusto me da. Tremenda la cola", sentenció.

Luego de ello, el joven cantante peruano aprovechó para saludarlos, manteniendo un toque humorístico y sarcástico. "Saludos para la zona vip, zona vivasos", comenta.

Reacción de los usuarios

El videoclip rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales y cientos de usuarios no dudaron en comentar sobre este peculiar gesto de los fanáticos del Grupo 5.

"Tribuna norte", "Huacho es clave", "La zona malecón lo es todo", "Ese es mi Huacho", "Huacho haciéndose popular", "es la zona repopular", "mis padres estaban en esa zona", "Es la zona 'pitucos del balcón'", "La zona vip se llenó rápido", se lee en los comentarios.