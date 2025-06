Familia sube a la azotea de su casa para ver concierto gratis del Grupo 5 y Christian Yaipén les manda saludos: “Zona VIP”

Christian Yaipén no dudó en saludar a la familia que estaba parada en su azotea para disfrutar y bailar con el concierto del Grupo 5. Foto: composición LR/ TikTok/@maria_srinza | Foto: composición LR/ TikTok/@maria_srinza

El Grupo 5 no solo hace bailar a sus fans en el escenario, sino también a los que se encuentran fuera del lugar del concierto. En Chiclayo, una familia decidió no perderse ni un minuto del show de su banda favorita y, en lugar de quedarse fuera, subió a la azotea de su casa para tener una vista privilegiada. Lo que no imaginaban es que recibirían un saludo especial de nada menos que Christian Yaipén.

Al ver que esta familia se había apostado en el techo, el líder del Grupo 5 no dudó en mandarles un mensaje en pleno concierto. "¡Pónchame a la gente de atrás!", dijo Christian, señalando a la cámara que les estaba enfocando. La sorpresa fue enorme para ellos, que jamás pensaron que estarían en la pantalla gigante del evento. Fue como estar en una zona VIP, y ni ellos lo podían creer.

Christian Yaipén sorprende a sus fans en Chiclayo

La familia, sorprendida por el saludo, no dejaba de sonreír mientras el concierto continuaba. El momento fue grabado y compartido por @maria_srinza en TikTok, y rápidamente se hizo viral, con muchos seguidores comentando lo afortunados que se sintieron de ser parte de esa sorpresa.

Todo parece indicar, que este inesperado saludo se convirtió en un recuerdo único para la familia, que disfrutó de una experiencia distinta gracias al gesto de Christian Yaipén durante el concierto.