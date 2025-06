Turista visita Brasil sin imaginar que tucán le robaría sus audífonos: "Quería probar que funcionaran bien"

Miles de usuarios en TikTok no han podido contener la risa, luego de ver un video protagonizado por una turista argentina, quien fue de visita a Brasil, sin imaginar que sería víctima de un curioso robo. No fue ningún ladrón callejero, sino un travieso tucán que aprovechó un momento de descuido para arrebatarle sus audífonos inalámbricos.

Las imágenes fueron compartidas por la usuaria arubelen (@arubelen) el 20 de junio de 2025. Aunque el video fue publicado recientemente, no tardó en viralizarse en las redes sociales, debido a que muestra un hecho muy peculiar. En la actualidad, el clip posee más de 5.3 millones de vistas, 577.000 'me gusta' y 43.700 compartidos.

¿Qué sucedió en el video?

Como podrás apreciar en las imágenes, la joven argentina y sus amigas se encontraban sentadas, mientras disfrutaban del maravilloso paisaje de la selva brasileña. En ese instante, las turistas fueron visitadas por un pequeño tucán, un ave característica de la zona que llamaba mucho la atención por su largo y colorido pico.

Al ver al tucán, una de las turistas comenzó a grabarlo, ya que estaba muy cerca, sin imaginar que el ave se acercaría a una de ellas para quitarle uno de sus auriculares. Aunque la dueña de los audífonos notó las intenciones del ave e intentó evitar el ‘robo’, el enorme pico del tucán le provocó temor y no pudo detenerlo.

Afortunadamente para las turistas, el tucán no se escapó con el audífono que llevaba en la punta de su pico, sino que se quedó cerca. Esto les brindó la oportunidad de intentar recuperarlo, aunque con cierto temor a recibir un picotazo. Tras varios intentos, el ave soltó el auricular, que fue rápidamente recogido por su dueña.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El material audiovisual publicado en TikTok provocó la risa de miles de cibernautas, debido a la reacción de miedo que tuvo la turista cuando vio al tucan, así como a sus fallidos intentos de recuperar sus audífonos. Muchos dejaron ocurrentes comentarios, incluso algunos no dudaron en dejar varios 'tips' para que el ave soltara el dispositivo.

"El tucán: 'Que me lo como, eh, mira cómo me lo como'", "El tucán: 'Esta canción no me gusta, te lo devuelvo'", "Más rápido era poner en el celular una canción de Bad Bunny para que suene en el audífono. Van a ver qué rápido lo escupe", "Tenían que hablarle en portugués para que entienda", "El tucán: 'Quería probar que funcionara bien'". Estos son algunos de los comentarios que se leen en el video.