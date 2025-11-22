Una mujer peruana está generando cientos de reacciones en TikTok tras celebrar su divorcio. Todo se suscitó cuando la mujer oficializó el fin de su matrimonio tras firmar algunos documentos. El caso captó la atención de usuarios en redes sociales, quienes resaltaron su entusiasmo y la manera positiva en la que afrontó una situación que, para muchos, suele ser complicada.

Peruana baila tras firmar su divorcio en juzgado: reacciones en redes fueron masivas

De acuerdo a la historia viral en la cuenta reynaluya7 en TikTok, la mujer no pudo ocultar su emoción y decidió expresar su soltería tras firmar los documentos de su divorcio. Todo fue captado en las afueras del Juzgado de Paz de Manchay. "Por fin soy libre", gritó con bastante entusiasmo.

Tras la viralización del contenido, la protagonista del clip viral resaltó que se encuentra contenta con esta nueva etapa en su vida y comentó que prefirió finalizar una relación que no la hacía feliz. "No era mi media naranja", describió en TikTok.

Usuarios de TikTok comparten reacciones divididas sobre celebración de divorcio

La escena no solo provocó risas y aplausos, sino que también abrió un debate sobre cómo cada persona vive sus procesos. Mientras algunos celebraron su actitud como un ejemplo de empoderamiento y desahogo, otros señalaron que la celebración refleja el cierre de una etapa difícil.

"Felicidades, amiga, la soltería se disfruta", "¿Nicole Kidman?", "A esa edad no necesitas de nadie, nuestra felicidad es primero, felicidades por ti reina", "La danza de los mil divorcios", "Muchas felicidades, también el divorcio es una logro", "Me enoja no haber hecho el mismo video en mi divorcio", "Yo pagué el divorcio y todavía le invité su gaseosa con hamburguesa, no me arrepiento", reaccionaron usuarios en la plataforma china.