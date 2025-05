El reciente episodio del programa Good Time expuso un insólito detalle relacionado con el programa Magaly TV, la firme. En este espacio, los conductores comentaron un incidente que involucraba a Gerardo Pe y su eliminación de una nota sobre la polémica protagonizada por Mario Irivarren y su expareja Vania Bluddau. En el reportaje, se abordaba la conversación de Mario sobre su ex en el matrimonio de Alejandra y Said Palao, y aunque el conductor Gerardo Pe estaba presente en las imágenes del programa, de manera inexplicable, su rostro fue retirado de la emisión.

"¿Por qué me blurrean?", cuestionó youtuber. Foto: captura Good Time

El desconcierto de Gerardo Pe al ser editado en 'Magaly TV la firme'

Gerardo Pe no tardó en notar que su imagen fue blurreada en el extracto del programa de Magaly TV la firme cuando este fue transmitido en el programa Good Time. Visiblemente sorprendido, Mario Irivarren comentó sobre la situación, señalando que el hecho de que se alterara la imagen de Gerardo sería grave. Sin embargo, Gerardo Pe, al principio, lo tomó con algo de humor, pero al mismo tiempo expresó su incomodidad, comentando en tono molesto: "¿Por qué me blurrean? No tengo RQ. Lo han hecho a propósito", dando a entender que el tratamiento especial de su imagen podría haber sido una decisión intencional de los responsables de la edición.

El equipo de Good Time trató de aclarar la situación, mencionando que la eliminación de la imagen de Gerardo Pe se debería a un "error técnico". No obstante, el desconcierto aumentó cuando, al mostrar otro fragmento del video, se evidenció que no solo su rostro fue editado, sino que además, en otro momento del programa, se recortó gradualmente la figura de Gerardo Pe, dejando únicamente a Mario Irivarren y Laura Spoya en pantalla. Esto llevó a Gerardo Pe a concluir con molestia: "No sé, le caigo mal al editor", dejando claro que no encontraba una justificación convincente para lo ocurrido.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Mario Irivarren en su programa?

Tras la filtración de un video en el que Mario conversaba con Alejandra Baigorria sobre un posible encuentro con su exnovia, Magaly Medina no dudó en criticar duramente su actitud. Para ella, el intento de Mario de contactar a Vania bajo el pretexto de “cerrar ciclos” era una excusa infantil, que reflejaba una inmadurez emocional.

La conductora de espectáculos disparó sin filtros contra la explicación de Mario, asegurando que el "cerrar ciclos" no requería una conversación con el ex, sino una resolución interna. Según la conductora, este tipo de comportamientos solo alimentaba la toxicidad emocional y la confusión, advirtiendo que el reencontrarse con una ex pareja para rememorar viejos tiempos no era más que una excusa para revivir una relación que ya había terminado.