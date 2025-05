Turista coreano usó el Metropolitano y queda gratamente sorprendido con la atención: “Muy amable”

Un turista coreano vivió una experiencia muy positiva al abordar el Metropolitano de Lima, un sistema de transporte masivo que ganó popularidad debido a su eficiencia en reducir los tiempos de viaje en una ciudad donde el tráfico puede ser caótico. Este sistema de buses de tránsito rápido conecta diversos puntos de la ciudad, desde el norte hasta el sur, y es una opción ideal para quienes buscan rapidez y comodidad.

El visitante se mostró gratamente sorprendido por la calidad del servicio y la amabilidad del personal, lo que lo motivó a compartir su experiencia en redes sociales, destacando lo fácil y accesible que le resultó moverse por la capital peruana.

El turista decidió compartir su experiencia en un video en YouTube, donde mostró el trato que recibió, especialmente por parte de una de las trabajadoras del Metropolitano, quien le brindó asistencia de manera desinteresada. "Así se trata al extranjero en Perú", comentó el turista mientras grababa a la mujer, quien no solo le explicó detalladamente las rutas, sino que también le mostró cómo usar el sistema de pago y las distintas opciones de acceso.

El video se viralizó rápidamente, recibiendo numerosos comentarios positivos de otros cibernautas que también destacaron la cortesía del personal del Metropolitano. En su recorrido por el Metropolitano, el turista coreano se encontró solo en una de las estaciones y, al no saber cómo llegar a su destino, la plaza San Martín, decidió consultar a una trabajadora del sistema.

Se necesita tarjeta para acceder al Metropolitano. Foto: Kim-Tequila/YouTube

Con mucha amabilidad, ella le explicó que necesitaría una tarjeta para poder realizar su viaje, ya que el sistema funciona con una tarjeta recargable para el pago del servicio. "Para ida y retorno necesitas una tarjeta", le explicó la mujer, dejando claro cómo operar en el Metropolitano, un detalle que resultó clave para que el turista entendiera el sistema de transporte.

El turista, al explicar que no contaba con una tarjeta, recibió una sugerencia práctica por parte de la trabajadora. Ella le indicó que podía pedirle a algún pasajero que le prestara la tarjeta, una opción que sorprendió al visitante. "Son S/ 3,50 para que el señor te preste su tarjeta", detalló la mujer, dándole una solución sencilla a su problema.

Luego, le explicó que debía embarcarse en la "ruta C" y que debía bajarse en el Jirón de La Unión, uno de los puntos más cercanos al Centro Histórico de Lima, para llegar a su destino. El turista no tardó en mostrar su agradecimiento, subrayando lo amable que había sido la trabajadora peruana. Al finalizar su experiencia, el turista coreano no pudo evitar resaltar el excelente trato que recibió, a pesar de no estar familiarizado con el funcionamiento del Metropolitano. "Muy amable la peruana", afirmó en su video, enfatizando la cortesía y la disposición del personal para ayudar a los extranjeros que, como él, desconocen cómo moverse por la ciudad.

Cabe resaltar, el Metropolitano, con sus 56 estaciones que atraviesan Lima, desde el terminal Chimpu Ocllo en Carabayllo hasta el terminal Matellini en Chorrillos, se consolidó como una opción de transporte ideal para aquellos turistas que buscan evitar el tráfico limeño y acceder rápidamente al Centro Histórico de la ciudad.

¿Cómo funciona el Metropolitano de Lima para los turistas?

El Metropolitano es un sistema de autobuses de tránsito rápido que conecta varios puntos de Lima, siendo una opción popular para turistas debido a su rapidez y eficiencia. Para utilizarlo, los pasajeros deben contar con una tarjeta recargable que permite pagar por el servicio. Si un turista no tiene tarjeta, puede solicitar a otros pasajeros que le presten una, lo que es una opción comúnmente utilizada.