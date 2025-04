Hombre que interpretaba a Jesús pateó a joven que lo molestaba durante escenificación y clip es viral

Usuarios no dudaron en reaccionar a clip viral. Foto: composición LR/ TikTok

Durante la tradicional escenificación del Vía Crucis, un inesperado incidente se viralizó en redes sociales, luego de que el actor que interpretaba a Jesús reaccionara de forma contundente ante la provocación de un joven. El suceso ocurrió durante una representación en la vía pública, donde decenas de personas se congregaron para revivir los últimos momentos de Cristo. Sin embargo, lo que debía ser una conmemoración solemne terminó convirtiéndose en tema de conversación en TikTok y otras plataformas digitales.

Escenificación del Vía Crucis termina en incidente inesperado

En el video, que rápidamente acumuló miles de reproducciones, se observa al actor caracterizado como Jesús, vestido con túnica blanca y corona de espinas, mientras arrastra una cruz con ruedas que facilitaban su desplazamiento. La escena transcurría con normalidad hasta que un joven se acercó y, sin previo aviso, se subió a la parte trasera de la cruz, añadiendo peso y claramente entorpeciendo la actuación. Durante varios segundos, el actor continuó con su representación mientras cargaba no solo la cruz, sino también al joven.

El momento generó tensión entre los asistentes, y fue entonces cuando el hombre, visiblemente molesto por la falta de respeto, se detuvo y pateó al muchacho. La acción sorprendió a los espectadores, algunos de los cuales captaron el instante en video, que más tarde se convirtió en tendencia.

Redes sociales respaldan la reacción del intérprete de Jesús

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios defendieron la postura del actor, señalando que su respuesta fue comprensible ante la actitud provocadora del joven. Comentarios como “Es una persona que lo estaba atacando. Que él esté representando a Jesucristo no significa que no tenga el derecho de poner límites” y “El muchacho fue grosero” reflejaron el sentir de una parte considerable del público.

Asimismo, otros internautas criticaron la conducta del joven, considerándola una falta de respeto hacia una tradición religiosa significativa. “El joven está faltando al respeto a una bella tradición religiosa”, escribió un usuario en TikTok. La mayoría coincidió en que, aunque el papel de Jesús es sinónimo de paz y tolerancia, eso no justifica actos de burla o interrupción durante una representación cargada de simbolismo para los creyentes.