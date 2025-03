Ecuatorianos prueban por primera vez comida peruana y sorprenden: "Aunque me duela, debo decirlo"

La gastronomía peruana sigue ganando reconocimiento mundial, y esta vez, las muestras de admiración provienen de los propios ecuatorianos. En un reciente video viral en TikTok, un grupo de ciudadanos de Ecuador expresó su fascinación por los platillos peruanos que probaron por primera vez, dejando comentarios de asombro y aceptación que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Ecuatorianos opinan sobre la gastronomía peruana

La cocina peruana, famosa por su variedad de sabores y la riqueza de sus ingredientes, sigue siendo una de las más apreciadas a nivel global. En este caso, las opiniones de los ecuatorianos, quienes normalmente son considerados grandes amantes de su propia gastronomía, ofrecen un testimonio sincero sobre la calidad de la comida peruana. Desde ceviche hasta ají de gallina, los platillos peruanos siguen ganando corazones.

El ceviche, uno de los platos más emblemáticos del Perú, tiene como insumo principal al pescado. Foto: iStockphoto - Getty

El video, compartido por la cuenta de TikTok @johnnycanoperu1, muestra a un grupo de ecuatorianos probando por primera vez algunos de los más conocidos platillos peruanos. En sus reacciones, los participantes no tardaron en admitir que, aunque les doliera, la comida de Perú superaba a la de muchos otros países. Uno de los comentarios que destacó fue: "He comido en las capitales de todo el mundo, pero nada como comer en Lima, Perú. La comida peruana para mí es la más rica del mundo". Así también: "Aunque me duela, tengo que aceptar que la comida peruana es la más rica".

Los ecuatorianos también agradecieron a los peruanos por “poner a Latinoamérica en el mapa mundial de la gastronomía”, un gesto de reconocimiento hacia la cocina de este país que ha sido nombrada repetidamente como una de las mejores del mundo. La mezcla de sabores en platos como el ceviche, la causa limeña, el cuy, y otros, cautivaron a los ecuatorianos que nunca habían probado estos sabores auténticos de la gastronomía peruana. La respuesta fue unánime: todos coincidieron en que la calidad de los platillos peruanos los dejó sin palabras.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes?

El video de TikTok no solo sorprendió a los ecuatorianos participantes, sino también a miles de usuarios de redes sociales que comenzaron a interactuar con el contenido. En poco tiempo, las reacciones llegaron desde todos los rincones de Internet. Los usuarios de TikTok comenzaron a alabar la humildad y sinceridad de los ecuatorianos, quienes no dudaron en reconocer la superioridad de la gastronomía peruana.

Entre los comentarios más destacados estuvieron: "Son ecuatorianos humildes y sinceros", "Es que Perú es otro level", y "La comida peruana es la mejor de todas". Además, los peruanos no perdieron la oportunidad de comentar sobre lo que consideran la calidad de su cocina, agradeciendo a los ecuatorianos por sus elogios. Muchos también recordaron que Perú ha sido nombrado más de diez veces como el mejor destino culinario del mundo, un reconocimiento internacional que continúa creciendo.