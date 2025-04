En Perú es común ver combis y buses decorados con una variedad de elementos: desde fotos familiares, peluches y stickers, hasta frases llamativas que captan la atención de los pasajeros y del público. Ahora, la creatividad de un chofer peruano ha cautivado las redes sociales. Como una muestra de amor a su esposa, decidió colocar una foto en grande del día de su boda en la parte trasera del asiento del conductor.

Esta original forma de declarar su amor por su pareja se ha vuelto viral en TikTok, donde miles de usuarios han celebrado el gesto como una verdadera declaración de cariño. El video publicado en esta red social china ya cuenta con más de 92.000 reacciones. "El que te quiere ocultar del resto, siempre va a encontrar excusas", se lee en la portada del clip.

Chofer es viral en redes por decorar con una foto de su esposa en tamaño grande dentro de su bus

Un pasajero no dudó en subir en su cuenta de TikTok @pixelzzgrl el emotivo gesto de un chofer peruano. Según se muestra en el clip, decoró la luna detrás de asiento del conductor con la foto de su boda juntos con su esposa. La imagen estaba acompañada con dos versículos de la Biblia.

"Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación", se lee en una de las citas de la Biblia.

Usuarios reaccionan a foto de bodas de chofer

Este emotivo gesto de amor no pasó desapercibido por los usuarios, quienes no dudaron en dejar sus comentarios en el video de TikTok. "Hoy me doy cuenta de que no me han querido nada", "No borres nada, yo solita me borro", "Qué marca de sal seré yo", "Si no te presumen, ahí no es", "No me han amado nunca realmente", "Un hombre que sabe el valor de la lealtad", "Yo me pregunto que hizo mi yo pasada para que en esta vida no me quieran ni un poquito", "Si mi futuro esposo no me va a presumir así, entonces no quiero nada", "Tan lindo", "Un hombre de alto valor", "Cuando Diosito, cuando me tocará a mi", se lee en los comentarios de TikTok.