Las reacciones no se hicieron esperar, desatando una ola de comentarios humorísticos en redes sociales. Foto: composición LR/ TikTok

Durante una representación del Vía Crucis, un insólito y accidentado momento sorprendió en redes sociales cuando un actor que interpretaba a Jesús rompió accidentalmente la ventana de un auto con la cruz que cargaba. El hecho, ocurrido durante una escenificación al aire libre, fue grabado por varios asistentes y posteriormente difundido en TikTok, donde las reacciones no se hicieron esperar, tanto por el incidente como por los ingeniosos comentarios que generó.

Escenificación del Vía Crucis termina en insólito accidente

En el video viral se observa cómo el actor, caracterizado como Jesús, camina cargando una pesada cruz de madera mientras recibe azotes simulados por parte de otros actores que representan a soldados romanos. En medio de la actuación, el hombre suelta la cruz y esta cae de golpe sobre un auto estacionado a un costado, rompiendo la ventana de forma instantánea.

El impacto deja atónitos tanto a los actores como al público presente. A pesar del accidente, la escenificación continúa como si nada hubiese pasado. Los soldados romanos siguen “azotando” al actor, mientras este se reincorpora e intenta retomar su papel en la representación. La escena, aunque claramente no planificada, fue vista por muchos como un ejemplo de compromiso actoral, pero también desató una ola de comentarios cómicos en redes sociales.

“Escena eliminada de 'La pasión de Cristo'”, comentan usuarios

Los usuarios no tardaron en convertir el momento en una fuente de humor. Comentarios como “Justo era el auto de Poncio Pilatos”, “Cuarta estación: Jesús se endeuda” o “El actor: ¿Padre, por qué me has abandonado?”, se multiplicaron rápidamente.

Otros destacaron lo surreal del hecho con frases como “La aseguradora: ¡Qué Dios hizo qué!” y “¿Cómo le explico a la aseguradora que Jesucristo me golpeó el carro con la cruz?”. Entre risas, ironías bíblicas y referencias cinematográficas, los internautas también bromearon diciendo que se trataba de una “escena eliminada de 'La Pasión de Cristo'” o se preguntaban “¿En qué parte de la Biblia sale eso?”. Lo cierto es que, más allá del accidente, el clip se convirtió en una muestra de cómo el ingenio popular transforma cualquier situación en contenido viral, combinando tradición, humor y creatividad.