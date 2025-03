Desde América Latina surgen historias sorprendentes que desafían la realidad y las creencias. Una de ellas es la de Frank Tavares, un hombre que vivió durante más de dos décadas en conventos de República Dominicana bajo la identidad de "Sor Margarita". Su secreto quedó al descubierto cuando una novicia quedó embarazada, lo que lo obligó a revelar su verdadera identidad.

Criado por monjas desde la infancia, Tavares fue tratado como una niña, ocasionando la confusión sobre su género. Su vida en el convento fue una constante lucha interna entre su identidad biológica y su papel dentro de la comunidad religiosa.

Frank Tavares. Foto: Shutterstock.





¿Quién fue Frank Tavares?

Frank Tavares nació en República Dominicana y, tras la muerte de sus padres en un accidente de tránsito, quedó al cuidado de un convento de Santo Domingo. Debido a que sus abuelos no contaban con los recursos económicos para cuidarlo, fue criado por monjas, quienes lo trataron como una niña desde temprana edad, otorgándole el nombre de "María Margarita". A los siete años descubrió que era biológicamente un hombre, lo que le ocasionó serias dudas sobre su sexualidad.

Tiempo después consultó con un médico, quien le aseguró que no era un hermafrodita. Para ocultar su verdadera identidad, 'Sor Margarita', como la llamaban, adoptó comportamientos que reforzaban su papel como monja, desde el uso de prendas amplias hasta la simulación de un ciclo menstrual.

"Yo nunca me bañé ni me desnudé enfrente de ellas, me iba para un bañito. Usaba pantis estilo calzoncillo, fingía el periodo menstrual y usaba vestidos grandes", detalló en una entrevista.

Sin embargo, su atracción por las mujeres se intensificó en la adolescencia, lo que lo llevó a tener relaciones sexuales con algunas de sus compañeras. Cuando las monjas descubrieron lo que sucedía le pidieron que buscara otro convento. No obstante, Tavares consiguió llegar a un segundo monasterio donde conoció a Silvia, a quien señala como "el amor de su vida".

Frank Tavares vivió por 22 años como monja. Foto: Instagram.





¿Por qué expulsaron a Frank Tavares del convento?

El secreto de Frank Tavares quedó al descubierto tras su relación con una novicia que quedó embarazada. Este escándalo generó una ola de interrogantes dentro de la comunidad religiosa, lo que finalmente llevó a su expulsión en 1979. En una entrevista, Sir Margarita reveló que la decisión se tomó cuando una exmaestra interceptó una carta a Silvia, en la que se confirmaba la verdadera identidad de Frank.

"Yo estaba en el noviciado, pero yo me sentía como un traicionero que estaba engañando a aquellas religiosas que fueron tan buenas conmigo. Ya nosotros (Silvia y yo) estábamos completamente enamorados y tampoco aguantaba estar bajo este engaño con un hábito", sostuvo.

Frank Tavares vivó como una mujer hasta la adolescencia. Foto: Instagram.





¿A qué se dedicó Frank tras ser expulsado del convento?

Tras su expulsión, Frank Tavares se alejó por completo de la vida religiosa y comenzó una nueva etapa. Asimismo, nunca más supo de Silvia ni de su hijo. Se dedicó a la costurería, habilidad que aprendió dentro del convento, y logró mantenerse gracias a este oficio. Además, plasmó su increíble historia en el libro "La monja desvestida", donde narró su experiencia de vivir durante 22 años bajo una identidad falsa.