Reportera cubría la detención de delincuentes, pero un gatito se llevó la atención: “Me lo quiero llevar”

Un inesperado momento de ternura conquistó las pantallas de Chile Visión y las redes sociales. Durante un enlace en vivo del matinal, la reportera Dani Muñoz se encontraba cubriendo una noticia sobre la detención de siete delincuentes en Maipú. Sin embargo, lo que comenzó como un reporte serio, terminó con un giro inesperado gracias a la aparición de un adorable gatito que robó la atención de todos, incluyendo la de la periodista.

Gatito se llevó la atención en enlace en vivo

El video, que rápidamente se viralizó, muestra cómo Dani Muñoz recorría los sectores de la Toma Santa Marta mientras relataba los detalles del operativo policial. En ese momento, un pequeño gatito se cruzó en su camino, cambiando por completo el tono del despacho. A pesar de estar en medio de un entorno serio y tenso, la reportera no pudo resistirse al encanto del animalito, se agachó para acariciarlo y expresó entre risas: "Me lo quiero llevar". Este gesto provocó risas en el set de televisión, donde los conductores no pudieron evitar comentar lo tierno del encuentro.

Enlace en vivo cambió de tema drásticamente. Foto: Chile Visión

A pesar de las ganas de Dani por adoptarlo, el pequeño ya tenía dueña, por lo que la periodista tuvo que conformarse con disfrutar de un breve pero memorable momento junto al felino. “Es precioso, lo quiero para mí”, comentó, mientras seguía elogiando al gatito que se convirtió, sin querer, en la estrella del enlace.

La inesperada situación cambió por completo el matiz de la transmisión en vivo, transformando un reporte policial en un momento lleno de ternura que cautivó a la audiencia.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes?

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer, y muchos usuarios se tomaron el hecho con humor. Comentarios como: "Que le suban el sueldo a la reportera y al camarógrafo, excelente trabajo" o "El gatito pertenece a la banda, salió a distraer", inundaron TikTok y otras plataformas. Otros usuarios destacaron lo irónico del momento: "Mientras más peligroso el barrio más cariñoso el gato", escribió alguien en tono divertido, mientras otro añadió: "Cuando de profesión me obligaron a ser reportera y quería ser veterinaria".

Este tierno encuentro se ganó el cariño del público, convirtiendo al gatito y a la reportera en protagonistas de uno de los momentos más entrañables y comentados del día. Una vez más, queda demostrado que, incluso en las situaciones más serias, los animales tienen el poder de sacar sonrisas y cambiar por completo el ambiente.