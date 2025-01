Un ciudadano peruano, animado por la creciente popularidad de las ventas virtuales, decidió adquirir un aro de luz por internet. La oferta parecía prometedora, ya que el producto se mostraba como una opción económica y práctica para mejorar la iluminación de sus videos y fotografías. Sin embargo, lo que empezó como una simple compra en línea terminó convirtiéndose en una experiencia desagradable cuando, al recibir el paquete, se encontró con algo completamente inesperado.

Peruano compró aro de luz por internet, pero sucede lo impensable

El insólito suceso fue relatado por el propio comprador a través de un video de TikTok, donde explicó cómo ocurrieron los hechos. Según cuenta, contactó al vendedor a través de WhatsApp, y este se mostró bastante confiable. El vendedor incluso le envió fotografías del empaquetado y el ticket de envío, lo que generó confianza en el comprador.

Clip es viral. Foto: TikTok

Todo parecía marchar bien hasta que llegó el tan esperado paquete a su domicilio en Ica. Con entusiasmo, procedió a abrirlo, pero su sorpresa fue mayúscula cuando en lugar de un aro de luz encontró una bolsa negra que contenía la tapa de una olla y un tubo que apenas simulaba la forma del producto que había comprado.

Entre risas y frustración, el joven compartió su descontento en el clip viral, el cual rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales. “Me estafaron por hacer una compra por internet, de Lima a Ica”, comentó visiblemente indignado. Su relato no solo expuso su mala experiencia, sino que también sirvió como advertencia para otros usuarios que acostumbran realizar compras a través de plataformas electrónicas o por redes sociales sin verificar la confiabilidad del vendedor.

Publicación generó reacciones en redes. Foto: TikTok

Usuarios dieron recomendaciones

El video se viralizó rápidamente y desencadenó una ola de comentarios en TikTok. Muchos usuarios compartieron anécdotas similares y expresaron su apoyo al afectado. “Yo también vendo por internet amigo, no todos somos así, me estafaron por enviar primero el pedido y antes de retirar en la agencia me pagaban, tengo 4 pedidos que no recogen desde el año pasado”, comentó un usuario, mostrando que no solo los compradores son víctimas de engaños en el comercio electrónico.

Otros agregaron: “El aro de luz siempre viene en caja” y “Tienes que tener cuidado”, dejando en claro la necesidad de ser más precavidos al comprar en línea. Por otro lado, algunos aprovecharon la situación para brindar consejos prácticos sobre cómo evitar estafas en internet. “Siempre tengan cuidado donde compran”, señaló un usuario, recomendando verificar la reputación del vendedor y las opiniones de otros compradores antes de concretar una transacción.