Curwen a Rafael López Aliaga por polémico video: “Si algo me pasa, lo responsabilizo directamente”

El creador de contenido Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, realizó una fuerte acusación contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señalándolo como responsable directo en caso algo le suceda. Caballero, quien destaca por sus críticas políticas en el programa de YouTube 'Habla Good', expresó que teme por su seguridad luego de ser mencionado en al menos cuatro videos publicados desde la cuenta oficial de la autoridad edil.

Curwen a RLA: "Si algo me pasa, lo responsabilizo directamente"

A través de su cuenta de Twitter, Curwen denunció uno de los recientes ataques provenientes de la cuenta oficial del alcalde.

"El alcalde Rafael López Aliaga me llama CPP del expresidente Martín Vizcarra’ en un TikTok publicado en su cuenta oficial. Los insultos los tomo de quien viene, pero si algo me pasa, si me disparan en la puerta de mi casa, lo responsabilizo directamente. Es el cuarto video que me dedica", escribió el creador de contenido.

Su pronunciamiento despertó preocupación entre sus seguidores, quienes expresaron su respaldo en los comentarios.

El video en cuestión, publicado en la cuenta oficial de Rafael López Aliaga, lleva por título "El CPP de Vizcarra" y muestra de fondo un clip de Curwen en el programa 'Habla Good'.

En el fragmento, el influencer sugiere que el popular streamer estadounidense iShow Speed debería realizar una colaboración con el expresidente Martín Vizcarra, resaltando la fuerte presencia en redes del político. Esta declaración habría sido motivo de burla por parte del alcalde, quien recientemente invitó al streamer a grabar contenido.

La polémica publicación generó reacciones divididas entre los usuarios de redes sociales, quienes cuestionan el lenguaje utilizado por la autoridad limeña. Algunos critican el tono confrontacional y lo consideran inapropiado para un funcionario público.