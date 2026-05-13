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Economía

Renteseg y Osiptel intensifican bloqueo de celulares con IMEI alterado: más de 3.8 millones fuera de circulación desde 2025

Osiptel informó que ya se superó el millón de bloqueos en 2026 y 3.8 millones desde 2025. Las medidas del Renteseg apuntan a frenar el mercado negro de celulares con IMEI alterado y proteger a usuarios de equipos robados en 2026.

Osiptel supera el millón de bloqueos de celulares con IMEI alterado en 2026.
Osiptel supera el millón de bloqueos de celulares con IMEI alterado en 2026. | Foto: La República/IA
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En el marco del fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que en lo que va del 2026 se ha superado el millón de bloqueos de celulares que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg). Estos dispositivos están asociados a usuarios vinculados al uso de equipos con IMEI alterado.

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La entidad reguladora precisó que estas acciones forman parte de una estrategia para reducir la circulación de celulares de origen ilícito, muchos de ellos relacionados con el mercado negro. El objetivo principal es proteger a los usuarios frente a la adquisición de equipos robados o manipulados mediante prácticas ilegales como el reflasheo.

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Osiptel: más de un millón de celulares bloqueados en 2026 por IMEI alterado

Osiptel detalló que en lo que va del 2026 se ha superado el millón de celulares bloqueados dentro del sistema Renteseg, el cual identifica equipos no registrados en la lista blanca o vinculados a IMEI alterados. Estas acciones están dirigidas a usuarios reincidentes en el uso de equipos manipulados ilegalmente.

Asimismo, la entidad informó que desde abril de 2025 ya se han bloqueado más de 3.8 millones de celulares en total. Esta cifra refleja el alcance de las medidas implementadas para sacar de circulación equipos relacionados con robos y alteraciones de identidad del dispositivo.

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Renteseg ordena bloqueo de celulares: operadoras notifican vía SMS en 2 días

El sistema Renteseg, administrado por Osiptel, es el encargado de enviar a las empresas operadoras la orden de bloqueo de los equipos detectados. Estos dispositivos están vinculados a usuarios que habrían reincidido en el uso de celulares con IMEI alterado.

Las operadoras tienen un plazo máximo de dos días hábiles para informar a los abonados mediante mensajes de texto (SMS) que el bloqueo será ejecutado dentro de ese mismo periodo. Esta notificación busca alertar al usuario sobre la medida y el procedimiento que deberá seguir para regularizar su equipo.

Osiptel explica cómo registrar tu celular y evitar que sea bloqueado

En caso el celular haya sido adquirido en el país, el usuario debe exigir a la empresa que lo vendió su registro en la lista blanca del Renteseg a través del Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados o Fabricados en el País (RETMIEF). Este mecanismo permite que solo equipos ingresados por importadores formales sean validados.

Si el equipo fue comprado en el extranjero para uso personal, el usuario deberá acudir a su operadora para solicitar su incorporación en la lista blanca. Este procedimiento evita el bloqueo del dispositivo y permite que sea reconocido como un equipo válido dentro del sistema de control del Renteseg.

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