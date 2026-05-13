Escolares peruanos repatriados de Bolivia fueron enviados a cuarentena por más de 20 días en Cusco

Estudiantes del Colegio Nacional de Ciencias retornan a Cusco y cumplirán cuarentena por riesgo de sarampión | Composición La República

Estudiantes del Colegio Nacional de Ciencias retornan a Cusco y cumplirán cuarentena por riesgo de sarampión | Composición La República

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Los estudiantes del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias que permanecieron varados en Bolivia retornaron a Cusco la madrugada del último martes 12 de mayo y deberán cumplir una cuarentena obligatoria hasta el 31 de mayo como medida preventiva frente al riesgo de contagio de sarampión. La disposición fue confirmada por la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Cusco.

El director ejecutivo de Inteligencia Sanitaria de la Geresa, Alex Jaramillo, informó que esta medida responde al periodo de incubación de la enfermedad, que puede manifestarse entre tres días y tres semanas después del contagio. Por ello, se estableció un aislamiento domiciliario de 21 días para toda la delegación.

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El funcionario precisó que, aunque los estudiantes pasaron controles médicos e incluso fueron vacunados en Juliaca antes de su retorno, no se puede descartar que alguno sea portador del virus. En ese sentido, remarcó que la vacunación no evita necesariamente el contagio, pero sí reduce el riesgo de complicaciones graves.

Autoridades de Cusco establecen medidas preventivas ante posible contagio

Durante el periodo de cuarentena, las autoridades sanitarias realizarán un seguimiento clínico permanente a las y los escolares, docentes y padres de familia involucrados. Para ello, se solicitó el listado completo de las personas que integraron la delegación, a fin de monitorear la aparición de posibles síntomas.

En el ámbito educativo, el director del colegio Ciencias, Lizardo Borda, informó que los estudiantes y maestros que formaron parte de la comitiva, integrada por 147 personas y que participó en actividades por el bicentenario del Colegio Pichincha de Bolivia, continuarán sus labores académicas de manera virtual mientras dure la cuarentena.

Jaramillo advirtió que, en caso de presentarse fiebre o erupciones cutáneas, se activarán de inmediato los protocolos de respuesta, que incluyen la toma de muestras y el diagnóstico oportuno, con el objetivo de cortar cualquier cadena de transmisión del sarampión en la región.

Asimismo, señaló que el país se encuentra en alerta frente a esta enfermedad, especialmente en el sur, debido a la cercanía con zonas que reportan transmisión activa, como Bolivia y la región de Puno. En ese contexto, reiteró el pedido al Ministerio de Salud para declarar en emergencia sanitaria esta parte del país.

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