El Ministerio de Salud (Minsa) emitió la alerta epidemiológica AE-CDC-N.°003 ante el riesgo de importación, reintroducción y eventual circulación del sarampión en el Perú. Según indicaron, la medida busca reforzar la vigilancia y las acciones preventivas en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país, en un contexto regional marcado por el aumento de casos en América y a nivel mundial.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Región de las Américas se encuentra en riesgo muy alto debido a la persistencia de brotes en varios países, la aparición de casos sin nexo epidemiológico conocido y la expansión hacia nuevas áreas geográficas. Entre 2025 y la semana epidemiológica 8 de 2026 se notificaron 22 637 casos en el continente, lo que incrementa la preocupación de las autoridades sanitarias peruanas. Al respecto, el exministro de Salud Víctor Zamora indicó para La República que esta era una situación previsible y cuestionó la preparación del sistema de salud ante el riesgo.

Segundo caso de sarampión en Perú activa alerta del Minsa

El Minsa plantea intensificar las campañas de inmunización mediante el esquema regular, priorizando distritos de alto riesgo y con la meta de alcanzar una cobertura del 95% en niños menores de cinco años. También se contempla la realización de pruebas de laboratorio en casos confirmados de sarampión o rubéola y la capacitación del personal en las regiones. Sin embargo, hasta el momento, hay regiones en las que las vacunas SPR1 apenas alcanzan el 80%, mientas que la SPR2 no llega ni al 70% (Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Lima Norte).

Desde la institución indicaron que se brindará asistencia técnica para la organización de los servicios de salud, incluyendo la elaboración de mapas de referencia y contrarreferencia mediante sistemas geoespaciales, el monitoreo de la capacidad de atención en establecimientos y la redistribución de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

Con ello, el Dr. Zamora señaló, en primer lugar, que el escenario actual era previsible debido al aumento sostenido del sarampión en el mundo y a la caída de las coberturas de vacunación tras la pandemia.“Hay alrededor de 100 países afectados y mueren cerca de 300 personas por día, la mayoría niños (...) Solo en 2024 se registraron cerca de 95.000 casos a nivel global", explicó.

Asimismo, añadió que el virus del sarampión es uno de los más contagiosos que existen, incluso más que el Covid-19, ya que puede permanecer activo en superficies durante varias horas. A ello se suma la disminución de la inmunización infantil en varios países, lo que ha debilitado las defensas colectivas. “El enemigo se ha desplazado por todo el mundo y nuestras defensas se han debilitado”, sostuvo. A nivel nacional, en 2025, solo el 82% en el Perú alcanzó un esquema completo de la vacuna SPR (sarampión, paperas y rubéola). “Una no es ninguna. Lo que realmente cuenta es tener las dos dosis”, sentenció.

Debilidades estructurales del sistema de salud

El experto señaló que el avance de la enfermedad en América acerca el riesgo al Perú: “Colombia acaba de registrar casos importados y ha declarado emergencia. El virus ya está pronto a entrar al país; eso no es un relato, es un hecho tangible”. Frente a este escenario, indicó que la discusión ya no debería centrarse únicamente en emitir alertas sanitarias, sino en explicar al país el nivel de preparación verdadero del sistema de salud para enfrentar un eventual brote.

Zamora identificó varios factores de riesgo que podrían favorecer la propagación del virus en el Perú. Entre ellos mencionó las condiciones de hacinamiento, el transporte público saturado y la dificultad de aislar a personas contagiadas, factores que ya influyeron en la propagación de otras enfermedades respiratorias. "Las condiciones para un contagio muy rápido están dadas en el Perú”, advirtió. Según explicó, el sistema sanitario tampoco cuenta con un primer nivel de atención suficientemente fortalecido para diagnosticar con rapidez los casos sospechosos.

Otro punto crítico se basa en una limitada capacidad hospitalaria especializada. “Tenemos poquísimas unidades de cuidados intensivos pediátricos”, alertó, recordando que el sarampión puede provocar complicaciones graves como neumonía.

Llamado a preparar escenarios y planes de respuesta

El ministerio identificó al sarampión como una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en niños no inmunizados. Los síntomas incluyen fiebre, erupción en la piel, tos o conjuntivitis. Por ello, reiteraron que la vacunación es la principal medida de prevención. Los menores deben recibir dos dosis de la vacuna SRP: la primera a los 12 meses y la segunda a los 18 meses. Para el experto, la verdera pregunta es cómo se estan gestionando

El exministro sostuvo que el país debería prepararse para distintos escenarios epidemiológicos, incluyendo uno adverso con miles o incluso decenas de miles de casos. “Esperamos lo mejor, pero hay que prepararnos para el peor”, afirmó. A su juicio, el Minsa debería presentar un plan detallado que incluya presupuesto, capacidad hospitalaria, disponibilidad de oxígeno y capacidad de diagnóstico en laboratorios. “El ministerio debe decirle al país cómo se está preparando para responder cuando el virus entre. Ese es el mensaje que falta”, concluyó.

