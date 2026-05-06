Sarampión suma 153 casos en Perú: exigen declaratoria de emergencia en el sur y denuncian demora en diagnósticos
En Puno, se reportan 147 instancias con Juliaca liderando contagios. Cusco notifica 34 sospechosos. La falta de vacunación y la alta movilidad agravan la situación epidemiológica.
- Brote de sarampión en Lima: confirman cuatro casos y uno estaría vinculado a contagio en Puno
- Sarampión sigue en aumento: ya son 31 casos confirmados a nivel nacional y 23 sospechosos en Lima
El avance del sarampión ha encendido las alertas sanitarias. La Gerencia Regional de Salud (Geresa) del Cusco solicitó al Gobierno central declarar en emergencia sanitaria la macrorregión sur ante el riesgo inminente de propagación de la enfermedad, que ya registra un brote activo en Puno.
El director de Inteligencia Sanitaria de la Geresa Cusco, Alex Jaramillo, advirtió que el virus ya podría estar circulando en la región y que su confirmación oficial sería cuestión de horas o días. La alerta se sustenta en el análisis epidemiológico, la alta movilidad entre regiones y la cercanía con zonas afectadas. En total, se registran 153 casos en todo el Perú, según la sala situacional del Minsa.
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Brote activo en Puno y sospechas en Cusco
En Puno, se confirmaron 148 casos de sarampión hasta el 6 de mayo. Juliaca concentra 81 contagios, seguida de San Miguel, con 23, y de San Pedro de Putina Punco, con 28. También se reportan casos en Caracoto (2), San Juan del Oro (2) y, en menor número, en distritos como Puno, Huata, Macusani, Ayaviri, Cabanilla, Chupa, Moho y Juli, lo que evidencia la expansión del virus en distintas localidades.
El reporte sanitario de la Dirección Regional de Salud señala, además, que se han procesado 418 muestras hasta el 3 de mayo: 130 fueron descartadas y 141 permanecen en evaluación. Aunque no se han registrado fallecidos, las autoridades advierten que el virus continúa propagándose entre personas no vacunadas.
En este contexto, Cusco ya ha notificado 34 casos sospechosos de sarampión, de los cuales 20 siguen a la espera de resultados del Instituto Nacional de Salud (INS). Pese a la demora en los diagnósticos, Jaramillo indicó que se han activado cercos epidemiológicos, bloqueo vacunal y seguimiento de contactos, como si se tratara de casos confirmados.
El riesgo de expansión se agrava por las brechas en inmunización. En 2025, Cusco alcanzó solo 87,5% de cobertura de vacunación, por debajo del 95% necesario para evitar la diseminación. Además, se estima que cerca de 49.000 niños menores de 11 años no cuentan con una o ambas dosis.
Sarampión suma 153 casos en Perú.
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Alertan riesgo de contagios por fiestas en el sur
A este escenario se suman factores estacionales y sociales. El descenso de temperaturas favorece las infecciones respiratorias, mientras que las celebraciones del mes jubilar del Cusco, en junio, generarán aglomeraciones y la llegada masiva de visitantes, incluso de países donde el sarampión sigue activo.
Ante esta situación, la Geresa Cusco reiteró su pedido de declarar en emergencia sanitaria la macrorregión sur para agilizar recursos, fortalecer la vacunación y reforzar las acciones de control. ‘‘Estamos en serio riesgo y necesitamos medidas inmediatas para evitar que esta enfermedad se expanda como en Bolivia, donde persiste desde hace más de un año’’, advirtió Jaramillo.
Las autoridades sanitarias, tanto en Cusco como en Puno, exhortaron a la población a revisar el carné de vacunación de los menores y acudir a los establecimientos respectivos, al recordar que la inmunización completa sigue siendo la principal barrera frente al brote.
Autoridades piden declarar en emergencia sanitaria la macrorregión sur.
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