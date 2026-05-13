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Sociedad

Protestas en la UNIQ de Cusco: estudiantes toman campus universitario por falta de infraestructura

El conflicto se intensificó tras la intervención policial, lo que llevó a enfrentamientos. Los estudiantes de Ingeniería Civil exigen la reactivación de la construcción de su facultad en Potrero y transparencia en la gestión.

Docentes respaldan demandas estudiantiles en la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba
Docentes respaldan demandas estudiantiles en la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba | Difusión
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Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ), en Cusco, tomaron las instalaciones del campus universitario como medida de protesta ante la falta de atención a sus demandas sobre infraestructura, condiciones académicas y transparencia en la gestión.

La medida se inició la mañana del 12 de mayo y generó tensión en el campus, luego de la intervención de un contingente policial que intentó ingresar al local universitario, lo que derivó en enfrentamientos con los universitarios. Según denunciaron los manifestantes, se habrían registrado empujones y presuntas agresiones durante el operativo.

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Los alumnos exigen la reactivación de la construcción de su facultad en la zona de Potrero, obra que —según señalaron— permanece paralizada, sin avances ni respuestas claras por parte de las autoridades. También demandan la implementación de laboratorios adecuados y mayor transparencia en el manejo de los recursos universitarios.

Docentes respaldan demandas estudiantiles en la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba

Estudiantes exigen respuestas concretas a autoridades tras enfrentamientos en campus de la UNIQ

Docentes respaldan demanda estudiantil

En medio del conflicto, docentes de la Facultad de Ingeniería emitieron un pronunciamiento en el que expresan su respaldo a los estudiantes y califican la protesta como una expresión legítima dentro del derecho a la libre manifestación.

El documento detalla seis puntos del petitorio estudiantil, entre ellos, la reactivación de la obra en Potrero, la creación del departamento académico de Ingeniería Civil, la revisión de convenios institucionales, la implementación de laboratorios, la evaluación de la gestión de la dirección de escuela y el esclarecimiento de presuntas irregularidades atribuidas a la comisión organizadora.

Asimismo, los docentes expresaron su preocupación por la crisis institucional que atraviesa la universidad, la cual —indicaron— afecta el normal desarrollo de las actividades académicas.

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Exigen respuesta de autoridades

Los estudiantes señalaron que la toma del campus se mantendrá hasta obtener compromisos concretos por parte de la Comisión Organizadora de la UNIQ. En ese sentido, exhortaron a las autoridades a atender con urgencia el pliego de reclamos para evitar una mayor escalada del conflicto.

Al cierre de esta edición, los estudiantes aguardaban una reunión con representantes universitarios en busca de una solución a sus demandas.

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