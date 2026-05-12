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Arequipa: mujer intentó ingresar marihuana oculta en carne al penal de Camaná y fue intervenida

La seguridad del centro penitenciario de Camaná Pucchun descubrió marihuana oculta en carne, traída por la madre de un recluso. Tres bolsitas de droga fueron camufladas en huesos de osobuco.

Descubren marihuana camuflada en huesos de res en centro penitenciario de Arequipa
Descubren marihuana camuflada en huesos de res en centro penitenciario de Arequipa
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Durante la revisión de víveres, el personal de seguridad del centro penitenciario de Camaná Pucchun, en la región de Arequipa, detectó algo extraño en la carne con hueso que la madre de uno de los reclusos llevaba en una bolsa.

Al abrir la bolsa de plástico, hallaron osobucos, o huesos con hueco, y dentro, tres bolsas pequeñas con marihuana camufladas entre otros trozos de carne de res.

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¿Qué es el osobuco de res?

El osobuco es una rodaja de pata de res con un hueso redondo al centro. Ese hueso guarda el tuétano, una especie de médula gelatinosa que, al vaciarse, deja un hueco. Ese espacio fue perfecto para que la madre del recluso escondiera droga: sacó el tuétano y metió la marihuana allí.

La Policía de Pucchun realizó la prueba de campo y confirmó que era marihuana. Se dio aviso inmediato al fiscal Alan Gordillo para las diligencias de ley.

La intervenida visitaba a su hijo, el interno Anthony Jesús Flores Vargas, del pabellón tres. Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) reiteraron que todo intento de ingresar sustancias prohibidas será detectado y sancionado.

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